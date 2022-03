Vet Putin egentlig hva som foregår i Ukraina? Torsdag delte Støre sitt syn med Russlands president.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Russlands president Vladimir Putin snakket torsdag sammen på telefon i én time.

Statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) rådgivere tok dette bildet av samtalen med Russlands president Vladimir Putin.

Hvor mye av det som skjer i Ukraina får Russlands president Vladimir Putin egentlig med seg? Norges allierte og partnere har gitt signaler om at de ikke er helt sikre.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han torsdag ettermiddag møtte pressen. Anledningen var en telefonsamtale tidligere på dagen med Russlands president Vladimir Putin.

Støre fortalte Putin om hva Norge og våre allierte mener om krigen – og Russlands ansvar.

Fordømte Russlands krigsforbrytelser

I samtalen trakk Støre blant annet frem Russlands angrep på sivile i Ukraina. Målet var å formidle til den russiske presidenten hva som er virkeligheten i landet etter en drøy måned med krig.

– Én av måtene å bidra til det på, er at vi sier klart ifra. Så får vi ha nøkterne vurderinger av hvor virkningsfullt det er, sa Støre.

– Jeg ga informasjon om hvordan verden oppfatter det som skjer, og det som skjer på bakken.

Han understreket at Norge fordømmer angrepene i Ukraina og at Russland står bak brudd på folkeretten og krigsforbrytelser når de angriper sivile.

– En situasjon med fire millioner flyktninger på fem uker taler sitt om hva slags krig dette er, sa Støre.

Han trakk også frem to punkter:

At det er viktig å jobbe for en politisk løsning i forhandlingene i Tyrkia. At humanitær hjelp gjøres tilgjengelig for Mariupol. Havnebyen øst i Ukraina har vært under massive angrep og beleiring siden krigen startet.

– Jeg appellerte til den russiske presidenten og sa at han er den personen som har anledning til å søke en vei ut av dette, sa Støre.

Han la til at Norge og Vesten ser på krigen er Russland sin feil.

En prorussisk soldat går forbi restene av et sønderbombet boligbygg i den ukrainske byen Mariupol onsdag.

En «ryddig» samtale

Aftenposten har kontaktet Russlands ambassade om telefonsamtalen. De har foreløpig ikke gitt en kommentar.

Støre påpekte imidlertid at samtalen foregikk «rolig og ryddig», men at Norge og Russland har ulike syn på krigen. Statsministeren mener også at Russlands retorikk har endret seg. Man ser et økt fokus på forhandlingene som denne uken foregår i Istanbul i Tyrkia.

Det var Norge som tok initiativ til samtalen. Det skjedde etter at Støre onsdag hadde en videosamtale med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

Onsdag talte også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Stortinget. Den historiske talen ble møtt med stående applaus. I forkant av talen var det også blitt kjent at Norge sender 2000 nye panservernraketter til Ukraina.

Statsministeren fikk også spørsmål om hvordan krigen i Ukraina kan påvirke forholdet mellom Norge og Russland, særlig i Nord. Støre understreket at dette ikke var et fokus i samtalen med Putin, men at det ble nevnt.

– Jeg konstaterte at det var et samarbeid som var godt og praktisk i mange år. Presidenten sa ikke imot meg, sa Støre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj høstet stående applaus da han onsdag talte til Stortinget.

