IS-rettssak: Krangel mellom aktor og forsvarer

Den IS-tiltalte kvinnens forsvarer la frem et brev fra advokaten til en IS-kvinne som er ønsket som vitne. Da ble aktor Geir Evanger kraftig irritert.

Det brøt ut krangel mellom aktor Geir Evanger (t.v.) og forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus under ankesaken til den IS-dømte kvinnen i Borgarting lagmannsrett. Dette bildet er fra Oslo tingrett ved en tidligere anledning.

10. feb. 2022 12:07 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag fortsatte den historiske ankesaken til den IS-dømte Oslo-kvinnen i Borgarting lagmannsrett.

Hun erkjenner ikke straffskyld.

Forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, la torsdag frem et brev for retten som han hadde mottatt fra advokat Bernt Heiberg.

Heiberg er forsvarer for Aisha Shazadi Kausar som befinner seg i Syria. Forsvarerne har ønsket henne som vitne i denne saken, da hun har bodd under samme tak som tiltalte i Syria.

Fakta IS-dømt kvinne på tiltalebenken Tirsdag 8. februar startet ankesaken til en 31 år gammel kvinne i Borgarting lagmannsrett. Født i Pakistan, kom til Norge som lite barn. Norsk statsborger. Oppvokst i Oslo. Hun er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Reiste i februar 2013 Norge til Syria for å bo med ektemannen, islamisten Bastian Vasquez fra Skien. Påtalemyndigheten mener hun har deltatt i IS fra juni 2013 til mars 2019 ved å passe barn og utføre husarbeid og dermed legge til rette for ektemennenes krigføring. Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Hun inngikk to nye ekteskap, fikk et barn til. Returnerte til Norge i januar 2020. Hun erkjenner ikke straffskyld. Det er satt av 12 dager til rettsforhandlingene. Vis mer

– Dette var dårlig, Nordhus

Da Nordhus presenterte et brev der Heiberg skriver om hva Kausar har sagt om den tiltalte, reagerte en overrumplet aktor Geir Evanger momentant.

Han krevde at advokat Heiberg må komme i retten selv for å forklare seg. Nordhus mente at det ikke var problematisk å gjøre det slik.

Dommeren avgjorde at brevet måtte legges bort, at de måtte komme tilbake til det senere.

Retten tok pause. Da brøt det ut åpen krangel mellom Nordhus og aktor Evanger.

Aktoratet ved statsadvokat Geir Evanger og politiadvokat Line Nyvoll Nygaard likte dårlig at forsvareren la frem et brev som uttaler seg på vegne av et vitne, uten at forsvareren hennes møter i retten for å bli stilt spørsmål.

Nordhus beskylder staten for å hindre at vitne blir hørt

– Dette var dårlig, Nordhus, jeg blir irritert, sa Evanger.

Nordhus repliserte at påtalemyndigheten hadde hindret Kausar fra å vitne.

Evanger sa irritert at Kausars retur til Norge er en beslutning som må tas på et helt annet nivå. Kvinnen ønsker seg til Norge, men regjeringen har hittil ikke villet hente hjem de andre norske kvinnene fra de kurdiskstyrte leirene i Syria.

Evanger konfronterte Nordhus: – Hvorfor gjør du sånt, da? Hvorfor forholder du deg ikke til prosessreglene?

Nordhus repliserte: – Det er påtalemyndigheten som ikke vil ha frem sannheten i saken.

– Det var en drøy påstand, sa politiadvokat Line Nyvoll Nygaard, og Evanger sa seg enig.

Da Nordhus påpekte at Kausar har sagt seg villig til å vitne, repliserte Evanger at hun ikke er her, men i Syria.

– Du kan si at du beklager, så fører du Heiberg, i stedet for å begynne med en diskusjon, sa han.

Hvorpå Nordhus svarte:

– Jeg beklager på vegne av staten, at man hindrer sentrale vitner i å komme i retten å forklare seg om hva som faktisk er skjedd. Det beklager jeg sterkt.

Da, fortsatt under den korte pausen, spurte Aftenposten Nordhus:

– Sier du at påtalemyndigheten har hindret vitnet å komme hit?

– Vi har selvfølgelig på vanlig måte kalt inn henne fordi hun er helt sentral. Så har staten da ikke lagt forholdene til rette for det.

– Er det ikke opp til regjeringen om hun kommer tilbake til Norge?

– Påtalemyndigheten har også en verktøykasse som de kan bruke.

– Hva slags verktøykasse er det?

Nordhus viser til hva som skjedde for lenge siden da de forsøkte å få tiltalte tilbake til Norge:

– Så sa justisministeren den gangen av hvis påtalemyndigheten vil begjære henne utlevert, «så skal vi bistå». Da ga de ballen til påtalemyndigheten, men påtalemyndigheten ønsket ikke å begjære henne utlevert. Så da ble hun ikke hentet før da regjeringen ...

Han mener at påtalemyndigheten kunne ha begjært Kausar utlevert for å vitne i denne saken.

Husmor eller IS-støttespiller?

I mai i fjor ble den 31 år gamle Oslo-kvinnen i Oslo tingrett dømt til fengsel i tre år og seks måneder for deltagelse i en terrororganisasjon, Den islamske stat (IS). Dommen konstaterer at hun muliggjorde jihad, la til rette for IS-ektemennene og oppfostret neste generasjon IS-rekrutter.

Hun var nærmere seks år i IS-regimet. I januar 2020 ble kvinnen og hennes to små barn hentet tilbake til Norge. Det var på grunn av det ene barnets helse. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen.

Den IS-dømte Oslo-kvinnen får ny behandling av saken sin i Borgarting lagmannsrett. Advokat Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø forsvarer henne.

Kausars rolle

Onsdag og torsdag formiddag ble det boret mye i hva kvinnen gjorde for å komme seg ut av Syria.

Kausar var også gift med Bastian Vasquez, samtidig som tiltalte var det. De levde under samme tak. Nordhus vil ha henne til å vitne i saken.

Kausar er villig til å forklare seg om sine opplevelser i Syria. Det har forsvareren sagt til Aftenposten. Men både advokat Heiberg og aktor Evanger, påpeker at Kausar må være i Norge for å kunne vitne.

31-åringen vokste opp i Oslo, studerte og spilte fotball før hun dro til Syria. Her er hun fotografert 6. mars 2019 i en leir drevet av kurdiske selvstyremyndigheter.

Tiltalte har forklart at hun dro til Syria fordi hun brant for å støtte det syriske folkets kamp mot Assad-regimet. I tillegg ville hun bo sammen med ektemannen, den ekstreme jihadisten Bastian Vasquez.

Men allerede etter få måneder ville hun hjem, uten å lykkes. Kvinner i IS-kontrollerte områder var underlagt streng kontroll.

Aktoratet med statsadvokat Geir Evanger i spissen har påpekte at hun var klar over at hun ville bli totalt underordnet mannen i Syria. Han sa at det store spørsmålet i denne saken er om hun var en deltager i en terrororganisasjon ved å være kone og mor, utføre oppgaver i hjemmet. Aktor mener hun bidro til å oppfostre neste generasjon av IS.

Forsvareren hennes, advokat Nils Christian Nordhus, fremholder at hun ikke var «IS-kvinne». Hun var fange i terrorstaten.