To hardt skadet i båtulykke utenfor Kragerø

I alt elleve personer var involert i båtulykken utenfor Kragerø natt til søndag. To fritidsbåter kolliderte.

19. juni 2022 07:09 Sist oppdatert nå nettopp

Båteieren som politiet søkte etter i forbindelse med en båtulykke i skjærgården utenfor Kragerø natt til søndag, har meldt seg, opplyser politiet.

I alt tre personer ble skadet da to fritidsbåter kolliderte i Bærøyfjorden utenfor Kragerø. To av de tre er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Den ene har hodeskader og den andre har beinbrudd, opplyser politiet.

Like etter klokken 08.00 lørdag morgen opplyser operasjonsleder Jan Kristian Jonsrud til Aftenposten at de har kontroll over alle personene i båtene.

– Skadene er mindre omfattende enn vi først antok. Den ene båten stakk av, og da fikk vi mistanke om promillekjøring. Personene i denne båten meldte seg etter to timer, sier han.

Selv om de alvorlige skadede er utenfor livsfare, er omfanget av skadene fortsatt uklart.

– Alle de involverte personene er i 20-årene, sier operasjonsleder Ottar Steinstø ved Sørøst politidistrikt til Varden.

Båtfører meldte seg

Hovedredningssentralen satte i gang en omfattende aksjon etter meldingen om båtulykken, som de først fikk inn klokken 1.11.

– En båt har kommet seg til land i Kragerø. Den hadde åtte personer om bord. Den andre båten har vi ikke informasjon om nå, sa vakthavende redningsleder Oddgeir Andersen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB like etter at ulykken hadde skjedd.

Det ble raskt klart at båt nummer to hadde kjørt videre etter sammenstøtet.

Klokken 2.20 opplyste politiet at eieren av andre båten har meldt seg. Den kjørte inn til en båthavn ikke langt fra ulykkesstedet og det var tre personer om bord, men ingen av dem er skadet.

– Søket er avsluttet fra vår side, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Senere opplyser han at båtføreren i den andre båten mistenkes for promillekjøring.

Hovedredningssentralen satte luftambulansen i søk og et redningshelikopter fra Rygge deltok i letingen etter den andre båten. I tillegg bidro både redningsskøyten og et kystvaktfartøy i den omfattende aksjonen etter ulykken.