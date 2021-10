Mandag morgen går strømprisen til himmels

(Stavanger Aftenblad): Pressekontakt Stina Johansen i Nord Pool kan ikke huske at det noen gang har vært høyere strømpris enn den vi får etter klokken 8 mandag morgen.

Strømmen blir svært dyr for forbrukerne mandag morgen. Senere på dagen ventes den å falle igjen.

17. okt. 2021 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

I morgen, 18. oktober, mellom klokken 8 og 9 får Sørvest-Norge en spotpris på 2,532 kroner, moms og avgifter ikke medregnet. Merverdiavgiften utgjør 25 prosent, det vil si ytterligere 0,633 kroner, slik at prisen spretter opp til 3,165 kroner pr. kWh.

Også Sørøst-Norge - det såkalte «område NO1», vil få strømpriser over 3 kroner pr. kilowattime mandag morgen.

Heller ikke elavgift, enovaavgift og nettleie er med i prisen fra Nord Pool, som fungerer som en felles strømbørs for hele Norden.

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Lyse bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at en ny pristopp er på vei mandag morgen.

Lite vind og kaldere vær

– Det er jo et kjent fenomen at det særlig er mellom 8 og 9 om morgenen at prisen skyter i været. Det er da forbruket ofte er på sitt høyeste, sier han.

– Hva er årsaken til at prisen spretter i været nå?

– Det henger sammen med flere årsaker. Det er lite vind i Europa. Dessuten er det lavere temperaturer i Norden, noe som gjør at flere velger å varme opp husene med strøm, sier han.

– Hva med vannmagasinene i fjellet, der det var lav vannstand der tidligere i høst? De er vel fullere nå?

– Det har hjulpet noe med regnet i det siste, men fyllingsgraden ligger ennå langt unna normalen. Lyse har målt nedbøren i Lysebotn de siste 125 årene. Året 2021 er blant de 25 tørreste av disse årene, sier Veggeland.

Han trekker også frem at CO2-kvoteprisene har økt, noe som omfatter gass og kull.

Presser opp

– Dette er også energikilder som går inn i det samme energimarkedet, og dette er også med på å presse prisene opp, sier Veggeland.

Det er prisen på Nord Pool som ligger på 2,532 kroner pr. kWh mellom klokken 8 og 9 mandag morgen.

– Meget høyt prisnivå

Den gjennomsnittlige spotprisen (innkjøpsprisen) på Nord Pool fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en referanse for det øvrige kraftmarkedet.

Stina Johansen, pressekontakt i Nord Pool, kan ikke huske at vi tidligere har hatt så høye strømpriser som vi får mellom klokken 8 og 9 mandag.

Pressekontakt Stina Johansen i Nord Pool kan ikke se at vi har hatt så høye timepriser som det vi ser i morgen formiddag i NO1 og NO2, Sørøst- og Sørvest-Norge.

– Siden det er søndag har jeg ikke fått sjekket 100 prosent, men det er uansett et meget høyt prisnivå, sier Johansen.

Dyrere i andre land

– Strøm er ferskvare – og strømprisen regnes ut hos oss på Nord Pool for hver time det kommende døgnet basert på tilbud (ulike produsenter vann, vind, kjernekraft etc.) og etterspørsel (kommuner, stor industri, strømselskaper etc.) samt hvor mye kraft som kan flyttes fra ett område til et annet, forklarer Johansen.

– Strømprisene varierer også gjennom døgnet – og som oftest er prisene på høyere mellom 7–10 om formiddagen og 17–19 om ettermiddagen fordi forbruket da er høyere enn resten av dagen – det samme gjelder for helgen. Prisene er ofte lavere i helgen enn på ukedager, sier Stina Johansen.

Om det er noen trøst: Prisene er fortsatt marginalt høyere i våre naboland enn den er i Norge. Dette gjelder også mellom 8–10 mandag morgen.