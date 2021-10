Gikk til angrep på ambulansepersonell i Moss

En person gikk til angrep på ambulansepersonell i Moss. Han skal også ha forsøkt å kjøre av gårde med ambulansen.

19. okt. 2021 17:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder politiet i Øst på sin Twitter-profil i ettermiddag.

Mannen lyktes ikke med å stikke av gårde med ambulansen og forsvant deretter fra stedet. Men han skal ifølge politiet også ha forsøkt å «tilrane». seg passerende biler.

Politiet fikk melding om at episoden skjedde klokken 15.49. Og historien har et noe uvanlig hendelsesforløp. For personen de trodde de skulle hjelpe var samme person som slo til.

– Ambulansepersonell var på oppdrag for å hjelpe en bevisstløs person da de ble angrepet. Han var tydeligvis ikke bevisstløs lengre. I den sammenheng forsøkte han å kjøre av gårde i ambulansen, noe han ikke lyktes med, sier Finn Håvard Aas ved operasjonssentralen til Politiet Øst, til Aftenposten.

Han forteller at personen etter missen med ambulansen gikk fra stedet. Men han var ikke ferdig med å skape uro i byen.

– Deretter begynte han å stanse biler og har prøvd å få kontroll over bilene og kjøre videre med dem. En del bilister har opplevd dette som truende, sier Aas.

Episoden skjedde i Ekholtveien i Moss. Politiet opplyser at det er snakk om en kjenning av politiet. Men bråket var ikke over.

Aas forteller at personen ble pågrepet en halvtime senere. Heller ikke det skjedde uten en viss dramatikk. Politiet satte inn fire politibiler i aksjonen ifølge Moss Avis, som omtalte saken først. Det vil si minst åtte politibetjenter.

– Det ble et skikkelig basketak. Han var særdeles aggressiv. Han får en del anmeldelser på seg rundt dette, sier Aas.

Han sier politiet ser alvorlig på hendelsen.

– Man skal ikke gå til angrep på ambulansepersonell som kommer ut for å hjelpe, sier Aas.

Han sier de ikke har oversikt over hvor mange biler den pågrepne har forsøkt å skaffe seg kontroll over. Han skal i alle fall ha forsøkt seg på to biler. Politiet ønsker nå kontakt med bilistene.