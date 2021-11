Regjeringen innfører flere omikron-tiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol innfører flere tiltak for å begrense omikron-smitten.

Regjeringen forlenger isolasjonstiden for dem som tester positivt og man antar at er smittet av omikronvarianten. I tillegg innføres det flere tiltak.

29. nov. 2021

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Det er sannsynlig at den nye omikron-varianten er mer smittsom enn deltavarianten. Erfaringen fra koronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge.

For å begrense og forsinke spredningen her i landet innfører vi derfor en rekke offensive tiltak, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Sprer seg raskt

Det var fredag at det ble kjent at den nye, trolig svært smittsomme omikron-varianten av koronaviruset har spredt seg raskt i det sørlige Afrika.

Siden da har smitten blitt bekreftet i en rekke europeiske land, og norske helsemyndigheter mener det er sannsynlig at vi også vil få bekreftede tilfeller av varianten i Norge.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet mener det er grunn til bekymring.

– Ja, vi skal være bekymret. Så er det Folkehelseinstituttets jobb å være bekymret på en profesjonell måte, hele tiden, og vurdere hva som kan skje, og hva som er de verre scenarioene for hva som kan skje, sier Stoltenberg til NRK.

Foreløpig vet vi for lite om virusvarianten, sier hun.

– Det ser ut til at den er mer smittsom, kanskje vesentlig mer smittsom. Det er usikkert hvorvidt den gir alvorlig sykdom og hvordan vaksinene virker, sier Stoltenberg.

De vet ikke hvor godt vaksinene virker mot denne virusvarianten.

Forlenger isolasjonstiden

Regjeringen forlenger nå isolasjonstiden til sju dager for dem som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Isolasjonstiden for koronasmittede har den siste tiden vært på fem dager.

I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer av dem som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron, være i smittekarantene i ti dager. Den siste tiden har det ikke vært krav om smittekarantene for fullvaksinerte eller dem som har hatt korona det siste året.

Det innføres også testplikt for øvrige nærkontakter.

Det gjelder selv om man er fullvaksinert.

Regjeringen skriver at tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Samtidig opphører plikten om forlenget isolasjon og karantene dersom det bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til alle som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.

Stoltenberg i FHI påpekte overfor NRK mandag morgen at det ikke ser ut som den nye virusvarianten gir mer alvorlig sykdom. Men de er usikre.

Blant annet fordi Norge har en annen alderssammensetning enn mange land sør i Afrika. Samtidig er været også annerledes. Smitten har økt i samfunnet i den kalde værtypen i Norge nå.

Den nye koronavarianten ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Den har siden spredt seg til flere land, blant annet i Europa. Norge og flere andre land har innført innreiserestriksjoner fra en rekke land i sørlige Afrika.