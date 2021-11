NRK: Libaneser siktet i Nygaard-saken

Ifølge NRK har en libaneser som tidligere bodde i Norge, vært siktet for medvirkning i attentatet de tre siste årene, uten at han har visst det selv.

William Nygaard sto bak utgivelsen av Salman Rushdies «Sataniske vers».

– Jeg har ikke hatt noe med drapsforsøket å gjøre, sa libaneseren da NRK sporet ham opp i Libanon.

For 28 år siden ble forlegger William Nygaard skutt og alvorlig skadet utenfor hjemmet sitt i Oslo. Han ble truffet av tre skudd.

Som forlagssjef i Aschehoug var han utgiver av forfatteren Salman Rushdies bok «Sataniske vers». Irans åndelige leder, ayatollah Khomeini, dømte forfatteren og alle som bidro til å gi ut boken, til døden.

Boken ble oppfattet som blasfemisk. Den førte til opptøyer og demonstrasjoner i mange land, også i Norge.

Attentatet 11. oktober 1993 ble satt i forbindelse med dødsdommen.

Innkjørselen der William Nygaard ble skutt og såret.

«Hemmelige» siktelser

Politiet gikk bredt ut i etterforskningen, men kom ingen vei.

For tre år siden var det en overraskende utvikling i saken.

Etter 25 år tok Kripos ut siktelse mot to personer for drapsforsøket. Men av hensyn til den fortsatte etterforskningen ville ikke politiet si hvem de to var.

Nå hevder NRK at de har sporet opp én av de siktede. På et hotell i Libanon konfronterte de den siktede med politiets mistanke.

Han benekter enhver befatning med drapsforsøket.

Utvist fra Norge

Mannen bodde i Norge fra 1989 til 1996. Han ble utvist etter avsløring av at han smuglet ektefellen sin til Norge på falskt pass.

Kort tid etter attentatet kom han i politiets søkelys. Han hadde nære slektninger som var sentrale i Hizbollah-bevegelsen. Ifølge NRKs kilder hadde han også kontakt med den iranske ambassaden i Oslo.

Hizbollah er en libanesisk organisasjon støttet av Iran. Den har både en politisk og militær gren.

Selv benekter siktede at han har noe med Hizbollah å gjøre. Til NRK sier han at hans «personlige tro og prinsipper» forbyr ham å delta i slike voldshandlinger.

Så sent som i 2012 ble han avhørt av libanesisk politi, som handlet på oppdrag fra norske kolleger.

Politiet ga opp

Flere ganger har politiet gitt opp å finne den skyldige. Første gang var i 1995.

Da de tok opp igjen saken i 1996, var mannen som nå er siktet, utvist fra landet. Politiet så ingen grunn til å avhøre ham.

I 2007 ble saken henlagt igjen. Det skjedde uten at William Nygaard eller offentligheten fikk vite det. I 2008 ble saken tatt opp igjen, etter en kritisk dokumentar på TV2.

Ligner på tegning

Libaneseren sier at han ikke visste noe om siktelsen. Han sier til NRKs journalist at han gjerne kommer til Norge for å forklare seg en gang til. Han vil også gjerne se politiets bevis.

Det var bare ett øyenvitne til det som skjedde utenfor Nygaards bolig. Ved hjelp av vitneobservasjonen fikk politiet laget en tegning av den mistenkte.

Nygaard selv sier til NRK torsdag kveld at han synes tegningen ligner på libaneseren. Forleggeren sier at politiet bør ta mannen på ordet og hente ham til avhør i Norge.

Kripos vil ikke kommentere saken.