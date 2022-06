Sterke reaksjoner fra Slottet og det politiske Norge etter masseskytingen

Kongefamilien er forferdet etter masseskytingen utenfor London pub i Oslo natt til lørdag. Likestillingsministeren og hele det politiske Norge er sjokkert.

25. juni 2022 08:47 Sist oppdatert nå nettopp

To personer er drept og minst 19 er skadet etter masseskyting i Oslo sentrum natt til lørdag. Politiet etterforsker skytingen som terror. En mann er pågrepet, og politiet mener én gjerningsperson står bak. Den pågrepne er kjent for politiet.

Kongen: – Forferdet

– Familien min og jeg er forferdet over nattens skytetragedie i Oslo sentrum, der to mennesker ble drept og mange skadet.

Det sier Kong Harald i en uttalelse fra Slottet, lørdag formiddag.

– Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, sier kongen.

Han tar til orde for at folk må ta vare på hverandre i tiden fremover.

– Vi må stå sammen om å forsvare verdiene våre: Frihet, mangfold og respekt for hverandre. Vi må fortsette å stå opp for at alle mennesker skal føle seg trygge.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Kulturministeren: – Mange skeive er redde nå

Skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag var et grusomt angrep på uskyldige mennesker uansett motiv. Det sier likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Jeg er dypt rystet og sjokkert over skytingen i Oslo sentrum i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker uansett motiv, og jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de som er blitt rammet og deres pårørende, sier Trettebergstuen (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Mange skeive er nå redde, men dere er ikke alene, vi står sammen med dere i dette, legger hun til.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller masseskytingen i Oslo natt til lørdag for «grusomt og dypt rystende».

– Skytingen utenfor London pub i Oslo i natt var et grusomt og dypt rystende angrep på uskyldige mennesker, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Mine tanker går til de rammede og deres pårørende. Vi vet ennå ikke hva som lå bak denne forferdelige handlingen, men til skeive som nå er redde og i sorg, vil jeg si at vi står alle sammen med dere i dette, fortsetter Støre.

Byrådsleder: – Nå overskygger sorgen alt

– I dag skulle vi feiret kjærligheten med en kjempefest i Pride-paraden gjennom Oslos gater. Nå overskygger sorgen alt, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

– To personer er drept og mange skadet i byen vår i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker, sier Johansen (Ap) i en uttalelse på Facebook.

Han sier at tankene hans går til familiene og vennene til dem vi mista i natt.

– Til dem som er skadet og til dem som har sett og opplevd ting ingen burde oppleve. Dere skal vite at vi er her for dere, at byen vår stiller opp. Oslo står side ved side med hele det skeive miljøet, i Oslo, i Norge og i verden, sier han videre.

– I dag skulle vi feiret kjærligheten med en kjempefest i Pride-paraden gjennom Oslos gater. Nå overskygger sorgen alt. Men vi skal stå sammen i dag, i morgen og alle dagene etter. For retten til å elske den du vil, legger han til.

– Forferdelig

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) kaller nattens angrep i Oslo brutalt og tar samtidig et oppgjør med hatefulle ytringer mot skeive.

– At noe så brutalt og forferdelig kan skje. Mennesker var i byen for å feire mangfold og kjærlighet. Ta vare på hverandre, sier Gharahkhani til NTB.

Han forteller at de forrige lørdag heiste Pride-flagget for første gang på Stortinget. «For å markere mangfold og kjærlighet.»

– Det er jeg stolt av. Jeg ser også gang på gang hva slags hatefulle ytringer som florerer i sosiale medier når vi markerer skeivt mangfold. Det er trist og uakseptabelt, sier han.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier skytingen natt til lørdag er en «svært alvorlig hendelse som ryster oss alle.»

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun holdes løpende orientert om skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som ryster oss alle. Mine tanker går til de drepte og skadede og alle berørte. Norge er et tillitssamfunn hvor alle skal føle seg trygge ute en lørdagskveld. Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson, og jobber nå for å avklare de faktiske forhold, sier Mehl i en uttalelse.

Høyre-leder Erna Solberg kaller skuddene ved London pub i Oslo et angrep på kjærligheten. Hun hadde planer om å gå i dagens Pride-parade. Markeringen ble avlyst av politiet lørdag morgen.

– Skuddene utenfor London pub i Oslo er et angrep på kjærligheten. Det er et angrep på friheten til å elske hvem man vil, sier Solberg.

Selv om vi ikke vet noe om motivet for Oslo-skytingen, er det åpenbart at det skaper alvorlig frykt, spesielt blant homofile, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Jeg er dypt rystet over den grusomme skytingen i Oslo i natt. Mine tanker går til familie og venner av de drepte og alle andre som nå er rammet av denne svært brutale hendelsen, sier Listhaug i en uttalelse på sin Facebook-side.

