Storbrann i blokk i Bergen – ingen savnet

En fire etasjer høy boligblokk i bydel Arna i Bergen er så godt som utbrent. Ingen av beboerne er savnet.

Det brant i den fire etasjer høye boligblokken natt til lørdag.

NTB

7. aug. 2021 03:34 Sist oppdatert 7 minutter siden

Meldingen om blokkbrannen i Hardangervegen kom klokken 2.17 natt til lørdag.

– Det er en stor brann. Det som vi prioriterer nå, er å få oversikt over beboerne, fortalte operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt til NTB tidligere på natten rundt klokken 2.45.

Da hadde hun ikke oversikt over hvor mange beboere eller leiligheter det dreier seg om.

– Ingen personer er savnet, meldte Vest 110-sentral ved 3.15-tiden.

Ifølge Bergensavisen inneholder bygget over 20 kommunale leiligheter. Avisens bilder viste enorme flammer ut av store deler av den fire etasjer høye blokkens fasade.

Til VG opplyser vaktkommandør Helge Lund i Vest branndistrikt at det ikke er fare for spredning. Folk i området bes imidlertid om å lukke vinduer og stenge ventilasjon. Han regner med at slukkingen vil vare til langt utpå dagen.

Brannvesenet er på stedet med mannskaper fra fire stasjoner. Fylkesvei 587 forbi stedet er stengt.

Ifølge Bergens Tidende skal kommunen frakte beboerne til hotell i buss.