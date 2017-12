De er ikke motivert av penger eller ønske om å begå kriminalitet, men av å stoppe hvalfangst. Aktivister i hacker-nettverket Anonymous har sett seg ut Norge som et av flere mål.

– Som følge av hvalfangst er det flere grupper som har sett seg ut Norge som et mål, sier Lone Charlotte Pettersen, som er leder for seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte ved Kripos.

Flere land rammes av hackere

Årlig organiserer hackergruppen Anonymous, aktivister og andre organisasjoner flere operasjoner rettet mot Norge, Island, Japan og Færøyene. Operasjonene er organisert av grupperinger fra Anononymous-bevegelsen.

Operasjonen som går under navnet #OpWhales er direkte rettet mot Japan, Island og Norge.

Fakta: Hacktivisme og hacktivister Hacktivisme er hacking motivert av politiske eller sosiale grunner. Personer som utfører denne typen hacking blir populært kalt hacktivister. Omfanget av hacktivisme blir beskrevet som «lite» i Mørketallsundersøkelsen 2016, men NSM NorCERT har sett en økende tendens i 2015 og 2016. Anonymous er antagelig den mest kjente hacktivisme-gruppen, etter Wikileaks. Internettsamfunnet består av et ukjent antall aktivister og hackere fra hele verden. Formålet til Anonymous er å kjempe for ytringsfrihet og mot det de anser som sensur og misbruk. Gruppen har pågående operasjoner mot en rekke stater og organisasjoner, blant annet mot den amerikanske høyreekstremistiske organisasjonen Ku Klux Klan, terrororganisasjonen Den islamske stat og Saudi-Arabia.

Angriper året rundt

Tradisjonelle hvalfangstaktivister som Sea Shepherd slår til mot næringen, for eksempel via sabotasje mot hvalfangstbåter og forsøk på å avbryte fangsten.

De såkalte «hacktivistene» angriper derimot året rundt, og rammer bredere. Banker, myndigheter, mediene, turisme og akademia er blant målene.

– Vil de ramme norske interesser, ikke nødvendigvis selve næringen?

– De vil ta Norge. Det kan derfor være tilfeldig hvem som rammes. Så lenge de kan gjøre en skade, er de fornøyde, sier Pettersen i Kripos.

Hacktivistene oppfordrer også andre til å kjøpe skadevare og bruke den mot Norge.

– Her skulle vi nok ønske at vi hadde bedre kontroll. Det er generelt en utfordring for Kripos og politiet.

Norge har den største hvalfangstkvoten

Omfanget av hacktivisme er lite i Norge, heter det i Mørketallsundersøkelsen 2016. Men Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM) har sett en økende tendens de siste årene.

Samtidig økte Fiskeridepartementet den norske fangstkvoten for vågehval til 999 i år. På Island anbefalte man å fangst av inntil 224 vågehval fra 2016 til 2018. Japans hvalfangstkvote er på 333 vågehval i året. Ingen andre land driver hvalfangst. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har uttalt at han ønsker å doble hvalfangstkvotene.

Fakta: Hvalfangst og hacktivisme OpKillingBay er en årlig operasjon organisert av Anonymous, aktivister og andre organisasjoner. Målet er å stanse den årlige jakten på delfiner i Japan. OpKilling Bay EU er også en årlig operasjon organisert av Anonymous, aktivister og andre organisasjoner. Operasjonen er rettet mot Færøyene på grunn av den årlige jakten på hvaler og delfiner. OpSeaWorld operasjonen gjennomføres av Anonymous, aktivister og andre organisasjoner. Den er rettet mot marine temaparker i USA på grunn av fangehold, behandling og mishandlingen av dyr i fangenskap. OpWhales er en årlig operasjon rettet mot Norge og Island. Den organiseres av Anonymous, aktivister og andre organisasjoner på grunn av hvalfangst i de to landene. OpFunKill er en operasjon rettet mot dyremisbruk og såkalt troféjakt. Den organiseres av Anonymous, aktivister og andre organisasjoner. Kilde: Sikkerhetsfirmaet Radware

Tok ned myndighetssider i over et halvt døgn

Tidlig i 2016 ble flere norske nettsider delvis tatt ned. Angrepet gjorde at leverandørene måtte blokkere trafikk fra utlandet for å holde nettsidene oppe.

NSM opplyser til Aftenposten at de ikke har registrert noen dataangrep rettet mot kritisk norsk infrastruktur i tilknytning til hvalfangst så langt i 2017.

I mai var følgende norske nettsider på angrepslisten til #OpKillingBay:

På det åpne nettet har personene bak operasjonene publisert lister med flere norske nettsider som de ønsker rammet av dataangrep.

Listene opplyser blant annet hva slags type server nettstedet bruker og IP-adressen. Regjeringen, Visit Norway og Mathallen i Oslo er blant nettstedene på listen.

Det er også publisert lister over regjeringsmedlemmer og ansatte i regjeringsapparatet med telefonnumre og e-postadresser.

Island angrepet i 13 timer

For to år siden ble fem myndighetsnettsider i Island tatt ned som en del av operasjonene mot hvalfangst. Angrepene startet fredag 27. november, og varte i 13 timer. Nettsidene ble rammet av såkalte tjenestenektangrep (DDoS), som nekter personer tilgang til nettsidene.

Nettsidene til det islandske miljø- og ressursdepartementet, utenriksdepartementet, innenriksdepartementet, Statsministerens kontor og regjeringens hovednettside var blant nettsidene som ble utilgjengelige for brukerne.

Hacktivist: – Vi kommer ikke til å forsvinne

– Anonymous’ operasjoner er i stor grad basert på bruk av sosiale medier for å opplyse privatpersoner, sa personen som kaller seg «Amber Stone» til det islandske magasinet The Reykjavik Grapevine i 2016. Stone står bak kampanjen #OpWhales.

– Vi kommer ikke til å forsvinne. Selvfølgelig ønsker vi at Island setter en stopper for all hvalfangst og blir en frisone for hval.

Stone har vært engasjert i flere andre Anonymous-operasjoner, blant annet #OpKillingBay og #OpSeaWorld. En stans av hvalfangst på Island vil, ifølge Stone, føre til store endringer.

– Det vil påvirke hvalfangst globalt. Søkelyset vil da være rettet mot Norge og Japan, begge landene er mål for Anonymous-operasjoner, sier hun.

Stone og flere andre hacktivister har uttrykt stor misnøye med at Norge har økt kvotene for hvalfangst.

