En ny tidsregning

Stort sett er hodet mitt bare kaos, men likevel har hjernen min klart å finne en relativt ryddig måte å strukturere minnene mine på. Nemlig ved å koble relevante hendelser i livet mitt opp mot et bestemt år hver gang noen av disse episodene dukker opp i hukommelsen.

For eksempel: Skulle noen minne meg om hvor ubehagelig jeg syntes det var å begynne på videregående, siden jeg følte at jeg egentlig fortsatt hørte hjemme i barnehagen, så blir det minnet umiddelbart omsluttet av et gigantisk blinkende «1991» i huet mitt. Og så fort det årstallet dukker opp, så henter hjernen også frem annen relevant 1991-informasjon, som coveret til Nirvanas «Nevermind», og Pearl Jams «Ten», og bildene av Kenny Dalglishs avgang som Liverpool-manager, da han forlot en pressekonferanse med tårer i øynene og dermed uforvarende dytta klubben ned i en dyp avgrunn, hvor den stort sett har kavet rundt siden.

Kjartan Bjelland

Det går motsatt vei også. Dersom noen begynner å snakke om en begivenhet fra 1987, så vil forstanden min automatisk spille av soundtracket til det året i livet mitt. Som Pink Floyds «Learning to Fly», eller U2s «Where the Streets Have No Name» Og hvis U2 først begynner å spille i hodet mitt, så begynner også andre av bandets essensielle årstall å blinke. 1980, året for debutplata. 1991, som ga oss «Achtung Baby», og naturligvis 1997, året da irene sluttet å produsere musikk og heller begynte med sirkus.

Slik er det. Alt det hvileløse kaoset i mitt svært middelmådige intellekt dras mot magnetiske årstall, som resulterer i et slags system i rotet. Helt frem til 2005. Der slutter systemet å virke. Både når det gjelder mitt eget liv, og musikk, og fotball. Jeg kan alle kampene fra VM ’86 på rams, jeg husker til og med den målløse anti-svisken Irland-Egypt fra 1990. Men jeg husker helt oppriktig ikke hvem som var i finalen i 2014. Jeg knytter også umiddelbart Bob Dylans svært ordinære plate «Infidels» til 1983, og låten «Blind Willie McTell», både til 1983 og 1991, siden den egentlig skulle, og burde, vært gitt ut på nevnte album, men ikke kom ut før på en overskuddsplate åtte år etter. Likevel har jeg ikke snøring på om den strålende Dylan-skiva «Tempest» så dagens lys i 2010 eller ‘12 eller ‘14.

For mange år siden var jeg på et treff med en søt pike jeg hadde møtt på et bråkete utested i Bergen. Hun valgte «Jeg, meg og Irene» med Jim Carrey som datefilm, og beseglet dermed slutten på det bekjentskapet. Det kunne aldri bli aktuelt med noen date nummer to. Likevel kan hukommelsen min med kirurgisk presisjon slå fast at dette møtet fant sted i april 2001. Men Solveig, som jeg hang med en hel sommer noen år senere, og utelukkende omtalte ved mellomnavn fordi hun overhodet ikke kledde navnet Solveig, vel, det kunne vært i 2006, det kunne vært i 2009, jeg vet ikke. Hodet mitt har rett og slett ikke tilgang til den informasjonen. På et eller annet tidspunkt ble det for mye å ta inn.

En del årstall står frem i verdenshistorien også. Noen fordi det skjedde en tragedie, noen fordi det skjedde noe oppløftende. Og noen fordi vi er overtroiske. Som for eksempel år null. Jeg er ikke så begeistret for Jesus, men jeg beundrer ham for å ha fått en halv verden til å bruke hans eksistens som utgangspunkt for hele vår tidsregning. Og det fungerer jo helt greit. Alternativet ville være å bruke jordas opprinnelse, og da ville vi nå vært i år 4 542 434 698, sånn cirka, og det ville trolig ikke vært noe mer hensiktsmessig.

Det er blitt januar enda en gang, og vi er alle forpliktet til å lire av oss den sedvanlige godt nyttår-frasen til alle vi støter på de nærmeste ukene. Jeg bryr meg ikke særlig. For jeg vet at de nærmeste årene kommer til å flyte inn i hverandre, slik de tolv siste allerede har gjort. Hvis vi da ikke skulle få en ny tidsregning på Sørlandet. Starte på nytt igjen. På år null. Det vil gjøre alt mye enklere for hjernen min. I så fall trenger vi en dramatisk og surrealistisk begivenhet. Noe like oppsiktsvekkende, mirakuløst og sørlandsvennlig som jomfrufødselen. Altså et Start-gull.