Homo-priser til finansminister og biskop

Under årets Gaygalla blir det delt ut priser i alt ni kategorier, deriblant årets hetero, årets påvirker, årets TV-serie og Gaygallaens ærespris.

Nytt av året er det at prisene «årets homo- og lesbetopp» er slått sammen til én kjønnsnøytral kategori – årets LHBT-person. Denne vant Runar Myrnes Balto og Mikkel Eskil Mikkelsen, de første åpent homofile på Sametinget.

Blant gjestene under lørdagens arrangement var landets nye «homominister», barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), som delte ut årets ærespris.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Homobestevenn»

Årets konferansierer var Janne Formoe og Niklas Baarli, mens kulturminister Trine Skei Grande (V) åpnet prisutdelingen og delte også ut pris.

Også finansminister Siv Jensen (Frp) stilte opp, og ble sogar kåret til «årets homobestevenn», eller faghag.

– Dette er kult! Jeg har mange gode venner med forskjellige legninger, jeg er like glad i alle sammen. Jeg synes det er veldig bra at vi lever i et samfunn hvor folk kan leve ut sin kjærlighet overfor hverandre uavhengig av legning, sier Jensen til VG via statssekretær Petter Kvinge Tvedt.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Årets TV-serie gikk til storsuksessen «SKAM» og Oslo-biskop Kari Veiteberg mottok prisen for årets hetero for sitt engasjement for et mer liberalt kirkesamfunn.