En passasjer opplyser til Bergens Tidende at de fikk beskjed om at flystripen var malt, og at flyene ikke kunne lette før malingen var tørr.

Operativ sjef Øystein Skaar i Avinor bekrefter at flyplassen var stengt.

– Det har vært arbeid på rullebanen i natt, med blant annet merkemaling. Det er to-tre fly som er forsinket, men vi åpnet rullebanen igjen klokken 7, sier han.