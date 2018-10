«Hareide misliker sterkt å bli sammenlignet med Judas Iskariot, en av de tolv disiplene til Jesus som til slutt forrådte ham. Men å tvinge gjennom en venstresving og plassere Aps leder Jonas Gahr Støre som statsminister, er et ganske stort svik mot egne velgere og Erna Solberg», skriver Hegnar.

«Det er faktisk et svik mot alle borgerlige velgere, som inntil nylig har utelukket at KrF skulle være et parti i den sosialistiske folden», heter det videre.

Solberg kommenterte lørdag ettermiddag lederartikkelen på sine Facebook -sider.

«Ærlig talt, Trygve Hegnar. Vi løfter ingen debatter ved å bruke denne typen ord som du gjør i din lederartikkel i Finansavisen i dag», skriver hun.

«Også jeg har vært uenig med Knut Arild Hareides beskrivelser av hva vi har fått til sammen. I stedet for å felle regjeringen og styre på SVs nåde, håper jeg de vil forhandle med oss først. Men selv om jeg er skuffet over Knut Arilds anbefaling, må vi unngå å bruke negative kallenavn på hverandre», skriver Solberg.

Hun ønsker i stedet en diskusjon om politiske saker.

Som kjent pågår det for tiden en heftig dragkamp internt i KrF om hvem partiet skal samarbeide med fremover. Hareide ønsker regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens de to nestlederne ønsker å fortsette samarbeidet med Solberg-regjeringen.

– Bidrar ikke til saklig debatt

Også Venstres leder, Trine Skei Grande, har i et innlegg på Facebook lørdag skrevet at hun mener Hegnars karakteristikk er unødvendige.

– Altså. Jeg må bare få si at den retorikken Trygve Hegnar legger seg på i dagens leder om KrF og deres valg, bidrar virkelig ikke til en opplyst, saklig debatt. Dette må man kunne diskutere uten å omtale hverandre med slike karakteristikker, skriver Grande.

Hun skriver videre at hun synes det er bra at KrF har en diskusjon gående innad i partiet.

– Det er bra at KrF har en diskusjon gående i partiet hvor de skal legge vekt på politiske gjennomslag. Det må de få ha uten at det brukes slike merkelapper i debatten.

Manglende respekt

I et intervju Aftenposten gjorde med Hareide dagen etter at han annonserte at han ønsket å samarbeide med venstresiden ble han spurt om hva han synes om å bli kalt Judas av leder av Oslo FrP, Mazyar Keshvari.

– Du er blitt kalt Judas, og du kjenner godt til bibelhistorien?

– Ja, det må være lov til å være skuffet over det valget jeg har tatt. Nå er det partiet som skal ta avgjørelsen. Jeg synes vi skal unngå den type beskrivelser og karakteristikker. Det har florert ganske mange av den typen i sosiale medier det siste døgnet. Jeg har fått meldinger fra skuffede KrF-ere, men måten de skriver på, er respektfull. Det tror jeg vi må være gode på, å ha en god samtale.

– Så du blir ikke kalt Judas av dine egne?

– Nei, sa Hareide den gang.