Kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS grytidlig torsdag morgen er naturlig nok den største negative enkelthendelsen i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Fregatten var på vei ut av øvelsesområdet da kollisjonen fant sted. Dekningen av hendelsesforløp og konsekvenser kan du følge på ap.no.

Her følger en oppsummering av storøvelsen:

1. Øvelsen over – nordmenn ble mer positive

Denne uken ble det markert at den mest intense delen av NATO-øvelsen i Norge er over. Det skjedde på Værnes flyplass. Sjefen for øvelsen, admiral James G. Foggo og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen takket soldatene for innsatsen.

Samtidig sa Bruun-Hanssen ifølge NTB at en meningsmåling Forsvaret har fått gjennomført underveis i øvelsen viser at 68 prosent av spurte nordmenn nå er positive til alliert trening i Norge, mot 65 før øvelsen. 64 prosent har et positivt inntrykk av Forsvaret, mot 60 prosent før øvelsen.

Ole Martin Wold, NTB scanpix

Mener øvelsen glorifiserer og normaliserer krig: «Det eneste vi oppnår, er sinte russere, ødelagt natur og krigskåte soldater»

2. Kjørte på dyrket mark der de ikke skulle

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, opplyser til Aftenposten at det er meldt inn over 500 skader og uønskede hendelser under øvelsen. Ifølge ham har det vært «relativt mye» kjøring på dyrket mark, uten at grunneier er kontaktet. Selv ble han varslet av forbipasserende om at det plutselig sto mange tunge kjøretøyer på hans egne jorder.

Miljøvernoffiser Marianne Bø sier at det dukket opp 20 saker om skader på dyrket mark bare på ett døgn. Skader fordeler seg på innmark, skog, noen få på dyr, mange på infrastruktur, mange om oljesøl (fra små utslipp til utslipp på opptil 500 liter) og noen få skader på kulturminner, blant annet på slagghauger på Storwartz syv kilometer nordøst for Røros.

Bø regner med langt flere meldinger i tiden fremover.

Tore Ellingsen, Forsvaret

3. Uenige om tidspunkt for øvelsen

– Forsvaret ønsket å øve i februar og mars. NATO ønsket oktober og november. Vi har vært veldig uheldig med været, med opptil 16 plussgrader på Røros, sier Marianne Bø til Aftenposten.

Dermed forventer de langt flere skader i år enn under den mindre øvelsen Cold Response i mars 2016.

– Vi hadde 88 landbruksskader under Cold Response. Da hadde vi snø og tele. Det hadde vi dessverre ikke nå.

Morten Uglum

4. Russiske missiltester uteble

Underveis i NATO-øvelsen varslet Russland plutselig om avfyring av missiler utenfor Mørekysten og tilsvarende tester utenfor kysten av Finnmark.

Noe av dette skulle skje delvis overlappende med øvelsesområdet til Trident Juncture. Forsvaret har ikke registrert noen slike missiltester.

5. Brukte måneder på å komme – skal ut lynraskt

I alt 10.000 militære kjøretøyer har vært i sving i Norge. De ankom landet over en periode på 2–3 måneder. Nå skal de samme kjøretøyene fraktes ut igjen, i løpet av 2–3 uker. Spesielt på riksvei 3 gjennom Østerdalen blir det mange og lange militære kolonner. I Akershus blir det ekstra problematisk på E6 ettersom Nordbytunnelen stenger denne helgen.

Transport på veiene har ikke foregått uten problemer. En utenlandsk soldat omkom etter å ha blitt påkjørt av en personbil i Haltdalen i Trøndelag fredag kveld. Det har vært i alt 14 trafikkulykker og fire arbeidsuhell med personskade.

Morten Uglum

6. Vellykkede katastrofeøvelser

Det som kalles totalforsvaret, med blant annet justis, helse- og politimyndigheter, har gjennomført flere vellykkede øvelser underveis i Trident Juncture, med bidrag fra NATO-soldater.

Fredag 26. oktober var det øvelse på Tynset med bussvelt og terrorhandling. I Orkdal ble havnen angrepet av en «fiendtlig» styrke 1. november. 6. november ble Elverum blant annet utsatt for et «giftangrep».

7. Ingen problemer med dab registrert

Før øvelsen skrev Aftenposten at NATO ønsker bedre kontroll over frekvensområder for dab som Norge og flere andre land benytter. Foran Trident Juncture ble det lagt mye arbeid i å unngå at de 31 deltagerlandene skulle bruke dab-frekvenser som ville få nettet i Norge til å falle ut.

Ifølge ansvarlig i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, John-Eivind Velure, er det ikke registrert eller rapportert om problemer med dab under øvelsen.