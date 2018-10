Ifølge Aftonbladet er det norsk politi som har fått vite om de elektroniske sporene etter Makaveli Lindén (20), men avisen oppgir ingen kilde for disse opplysningene.

Det var søndag ettermiddag som politiet i Oslo valgte å gå ut med navnet på den siktede 20-åringen, etter at man hadde klart å identifisere ham ved hjelp av overvåkingsbilder som ble offentliggjort fredag. Han het tidligere Christian Bo Lindén.

Lindén er siktet for både et ran og drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24), som mandag 15. oktober ble funnet drept i kollektivet der han bodde på Majorstuen i Oslo.

Hans O. Torgersen

Lindén er nå etterlyst over hele verden, bekrefter politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

– Vi har grunn til å tro at han forlot Norge etter drapet og ranet mandag, og at han tok seg til Sverige. Vi tar selvfølgelig høyde for at han har forlatt Sverige og befinner seg et helt annet sted, sa politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse søndag.

Straffedømt flere ganger

Lindén er straffedømt flere ganger i Sverige. Den siste dommen fikk han i begynnelsen av oktober i fjor.

Aftenposten har lest dommen der han ble dømt til ett år og seks måneders fengsel for et ran der han tok seg inn i et kollektiv og ranet beboerne.

«Christian Lindén har vist hensynsløshet og råhet ved å ta seg inn i boligen gjennom et åpent vindu på et tidspunkt da de fornærmede sov og gjerningen har innebåret et alvorlig angrep på deres trygghet», skriver retten i dommen.

«Han har dog ikke vist en så særlig hensynsløshet og råhet at gjerningen skal bedømmes som grovt ran», heter det videre.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig om morgenen rundt klokken 04. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier en av de fem som var til stede i leiligheten til VG.

Lindén skal ifølge avisen ha blitt løslatt for kort tid siden.