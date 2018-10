Fylkesledelsen vil sikre at de som vil til høyre ikke utraderer alle som vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, skriver Fevennen.no.

– Vårt hovedbudskap er at vi må gjennomføre dette årsmøtet slik at det gjenspeiler stemningen i partiet. Og da må vi se på voteringsmetodikken, sier Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder KrF.