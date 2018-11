Politiet jakter på gjerningspersoner etter slåsskamp i Oslo sentrum

Slåsskampen skjedde på Vaterlandsparken i Oslo, mellom Oslo Spektrum og Grønland. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 15 lørdag ettermiddag.

– Fornærmede blør kraftig fra hodet, og har fått en stor flenge fra flasken. Han får behandling på stedet i ambulanse, og er bevisst, men han har nok fått et kraftig slag, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til VG.

To personer løp fra stedet, og politiet pågrep senere to personer på bakgrunn av vitnebeskrivelser. Det er imidlertid høyst uklart om det er disse to som var involvert i slåsskampen, og politiet søker derfor etter to personer.

– Vi søker fremdeles etter gjerningspersonene. Beskrivelsen er to menn, mørke i huden. En skal være i 20-årene og den andre litt eldre. De hadde lange mørke jakker, opplyser politiet på Twitter.