Kvinne i 20-årene siktet for drapsforsøk på kvinne i slutten av 60-årene

Kl. 21.26 onsdag kveld fikk politi melding om en alvorlig voldshendelse i et boligområde i Hå kommune på Jæren i Rogaland.

Et stort antall politifolk ble sendt til stedet.

Sørvest politidistrikt sendte et stort antall patruljer til stedet, et boligområde på Nærbø, som er et tettsted med drøyt 7.000 innbyggere i Hå kommune på Jæren.

Det ble først meldt at den skadede var en mann i 70-årene, men politiet melder nå at det dreier seg om en kvinne i 60-årene.

Den skadede ble sendt til Stavanger universitetssjukehus, skriver Stavanger Aftenblad.

Kort tid etter at politiet rykkte ut ble en antatt gjerningsperson pågrepet.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om omstendighetene eller detaljer rundt knivstikkingen eller eventuell relasjon de to imellom. Ravndal ønsker heller ikke å si om noen av dem har bostedsadresse på åstedet.

Et stort antall politifolk var på stedet onsdag kveld og natt til torsdag. Åstedet er sperret av, og politiet drev etterforskning, blant annet gjennom dør-til-dør-besøk i nabolaget.

– Det er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen. Den antatte gjerningspersonen er pågrepet og siktet for ugjerningen, opplyser Ravndal i politiet.