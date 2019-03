Dansk politi har siktet 14 personer for spredning av drapsvideo fra Marokko

Nå er 14 personer i Danmark siktet for å ha spredt videoen på internett.

– Østjyllands politi har samlet og gjennomgått 118 henvendelser fra hele landet vedrørende deling av en video av et drap på en kvinne. Det har ført til siktelse mot i alt 14 personer, sier politiet i en pressemelding.

Norske Kripos har foreløpig ikke opprettet sak mot noen for å ha delt videoen. Det opplyser de i en pressemelding.

– Slik vi ser det synes lovgivningen i Danmark i større grad å ramme slike handlinger, heter det.

Samtidig presiserer Kripos at de gjør en konkret vurdering av hvert tilfelle, og at deling av videoen kan falle inn under av norske straffebestemmelser.

– Vår advarsel fra tidligere står fast: Ikke del videoen videre. Ikke se den eller last den ned.

De understreker at deling av videoen er en ekstra belastning for ofrenes pårørende.

Har fått 400 tips

Etterforskningen i Marokko pågår fremdeles. Politiet skal ha avdekket at drapsmennene var inspirert av terrorhandlinger begått av IS, men at det ikke skal ha vært noen kontakt mellom dem og terrorgruppen.

Parallelt med etterforskningen i Marokko iverksatte Kripos egen etterforskning for å kartlegge hendelsesforløpet.

– Kripos har et ønske om å gi de pårørende flest mulig svar rundt hva som skjedde, heter det i pressemeldingen.

Siden drapene har Kripos fått inn i overkant av 400 tips. De dreier seg hovedsakelig om videoen av den ene drapshandlingen.

Har forsøkt å fjerne videoen

Kripos opplyser at de på bakgrunn av tipsene og egen etterforskning har vært i kontakt med flere tjenestetilbydere for å få videoen fjernet. Også de ulike politidistriktene skal ha jobbet med å forhindre spredning.

– Dessverre vil ikke filmen kunne fjernes fullstendig fra internett, men vi har ønsket å begrense omfanget så mye som mulig, skriver Kripos og viser til at den også kan ha en negativ påvirkning på barn og unge som ser den.