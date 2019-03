Nybø: Viktig å informere studentene om usikkerheten etter brexit

Både Norge og Storbritannia ønsker et fortsatt nært samarbeid innen forskning og høyere utdanning, uansett hva som skjer når britene forlater EU. Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB etter at hun møtte sin britiske kollega Chris Skidmore tirsdag.

Etter initiativ fra norsk side har de to statsrådene hatt møte der målet var å skaffe så god informasjon som mulig om hvordan den britiske regjeringen ser på veien videre for samarbeidet innen forskning og utdanning mellom Norge og Storbritannia. Det er nå 23 dager igjen til Storbritannia etter planen skal forlate EU, med eller uten en avtale.

Usikkerhet

– Vi ønsker at flere studenter skal ta deler av utdanningen sin i utlandet, men det er viktig å informere studentene om usikkerheten som er, skriver Nybø i en epost.

Med rundt 4.500 norske helgradsstudenter i Storbritannia og ytterligere nesten 500 studenter på utveksling gjennom EU-programmet Erasmus+, er Storbritannia et av Norges viktigste samarbeidsland innen høyere utdanning og forskning.

Fraråder

Usikkerheten er størst for studentene tilknyttet EU-programmet. Derfor har regjeringen rådet studenter som søker Erasmus-utveksling, til å velge andre land enn Storbritannia til høsten.

– De som allerede er på Erasmus-utveksling til Storbritannia trenger imidlertid ikke å bekymre seg. Ved en mulig «no deal»-brexit har EU sagt at de vil iverksette tiltak som gjør at de kan gjennomføre hele utvekslingsoppholdet uten problemer, sier Nybø.

De som allerede er helgradsstudenter i Storbritannia, vil etter all sannsynlighet få fullføre studiene etter dagens regler. For dem som planlegger å ta grad i landet i framtiden, vil det trolig bli mer komplisert og byråkratisk, men ifølge Nybø vil det ikke ble store problemer for norske studenter.

I fjor dro 7.283 norske studenter på utvekslingsopphold i utlandet totalt, 446 flere enn året før.