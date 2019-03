Etter at et tilfelle av meslinger er blitt påvist i Oslo har både Oslo kommune og Folkehelseinstituttet gått ut med informasjon rundt sykdommen. Oslo legevakt har nå kontaktet personer som kan ha vært utsatt for meslingesmitte, og undersøkt at disse er informert og ivaretatt.

Overlege på Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl understreker at vaksinasjonsdekningen blant barn og unge i Norge er svært god. Derfor er det ingen grunn til panikk, mener hun.