Måling: «Oktoberbarna» har bred støtte blant nordmenn

Det viser en meningsmåling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

– Denne målingen viser klart at det er bred støtte til at Stortinget satte ned foten for regjeringens håndtering av denne saken, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til avisen.

14. november fattet Stortinget, mot Høyres og Frps stemmer, et vedtak som blant annet innebærer at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandlet på nytt.

53 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer de er meget enige i at barna skal få bli i Norge mens søknadene behandles på nytt. 24 prosent svarer de er ganske enige, 7 prosent svarer at de er hverken enig eller uenig. Samtidig svarer kun 5 prosent at de er litt uenige og 9 prosent at de er meget uenige. Kun 2 prosent svarte at de ikke vet.

Respondentene er ikke spurt om de støtter at barna skal få søknadene sine behandlet på nytt. Det understreker innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp):

– Undersøkelsen spør ikke om folket ønsker liberaliseringer av asylpolitikken.

Statsråden sier samtidig at hun også er enig i at de det gjelder skal bli i landet mens søknadene behandles.

– Det er helt ufornuftig å sende ut disse personene først, revurdere sakene deres, for så å hente dem tilbake om de får opphold, sier Listhaug.