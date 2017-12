Én person stukket i låret på Romsås

Veitvet t banestasjon: Vi er på stedet ifm at en person er knivstukket i et lår. Fornærmede blir undersøkt av ambulansen. Vi søker etter gjerningspersonene på Romsås — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 2, 2017

– Fornærmede er blitt stukket med det han mener er kniv i låret, på T-bane stasjonen på Romsås, opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo Politiet til Aftenposten.

Ifølge Engeseth, var det fornærmede, som er en mann i slutten av tenårene, som selv tok kontakt med politiet. Han skal ha kommet seg på T-banen, hvor han gikk av på Veitvet. Der ble han møtt av politi og ambulanse.

Iflg ambulanse er det ikke alvorlige skader. Virker som om fornærmede er stukket med en knust flaske og ikke kniv. Vi har foreløpig pågrepet to som er mistenkt i saken. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 3, 2017

Fornærmede hevder han ble stukket med kniv, men stikkskaden skal ikke være alvorlig.

– Det er ikke klart enda hva han ble stukket med, men det er funnet spor etter knust glassflaske på stedet, sier Engseth.

Flere var vitner til hendelsen, og de skal ikke ha sett at det ble brukt kniv. Det pågår nå et søk etter gjerningspersonene på Romsås, hvorav tre er anholdt. To av dem er pågrepet.

Det er foreløpig uklart om gjerningspersonene er kjenninger av fornærmede.