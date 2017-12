Forsinkelser på Vestfoldbanen etter at deler av strekningen var stengt

Vestfoldbanen var onsdag morgen stengt for togtrafikk mellom Larvik og Stokke. Medievakt i Bane Nor, Hilde Marie Braathen, bekreftet at en person ble påkjørt.

– Det blir tog mellom Skien og Larvik og mellom Stokke og Oslo, og så blir det buss og taxi mellom Larvik og Stokke, sa kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, tidligere onsdag morgen.

Like før 08.30 melder NSB på egne hjemmesider at strekningen er åpnet for togtrafikk og at togene kjører, men at det fortsatt kan oppstå forsinkelser og innstillinger.