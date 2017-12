56-åringen ønsket å drepe tre han mente var pedofile. Måtte gi opp de to andre da de rømte.

Da rettssaken mot den 56 år gamle polakken startet i Ringerike tingrett tirsdag, erkjente han straffskyld etter at statsadvokat Mari Gjersøe hadde lest opp den korte, men alvorlige tiltalen.

Han er tiltalt for å ha drept serieovergriperen Christian Alexander Borge (58) i Ringerike fengsel 25. februar i år.

Polakken ville ikke å avgi forklaring i retten, men han har tidligere forklart seg for politiet under etterforskningen og rekonstruksjonen av drapshandlingen.

Statsadvokat Mari Gjersøe leste derfor opp 56-åringens politiforklaring for retten.

Ble drept: Christian Alexander Borge

Ville drepe tre innsatte

Her har han forklart at han ønsket å drepe tre innsatte, som han omtalte som «de to små grisene og Mr. Millionær». Sistnevnte var Christian Alexander Borge.

Privat

Til politiet har han forklart hvordan han planla drapene. Han fortalte i avhør at han lenge hadde vært bestemt på å jakte på pedofile. Da Borge kom til hans boenhet i Ringerike fengsel, ble han veldig glad. Han gikk bort til Borge og ønsket ham velkommen.

Da polakken fikk høre at han skulle overføres til soning i Nederland, slo han til en av fengselsbetjentene slik at han fikk en dom for det. Dermed ble han værende slik at han kunne utføre drapsplanen, fremgår det av politiforklaringen.

Snakket om økonomi

Men først måtte han etterforske Borge for å være sikker på hva han var dømt for. De andre to, som holdt seg på cellene sine, var han sikker på. Men Borge sa at han satt inne for bedrageri. Han snakket høyt om økonomi, så andre skulle høre ham, forklarte polakken.

Men så var det ifølge 56-åringen «en eksplosjon» i fengselet. Det begynte å gå rykter om at Borge var den «største pedofile av alle, som hadde lagt hendene på 100 barn». Avisen hadde skrevet om ham. Han hørte fra mange innsatte at mediene hadde skrevet mye om ham.

Det var flere grunner til at polakken ville ta pedofile. Oppslag i avisen og på TV gjorde ham hissig. Og sønnen til en kollega skal ha blitt utsatt for overgrep på skolen, har 56-åringen forklart.

Stjal smørkniv på kjøkkenet

Polakken forklarte at Borge forandret seg etter at ryktene om ham begynte å gå. Andre innsatte spyttet på ham og kastet stein etter ham.

Ifølge politiforklaringen markerte polakken datoen 25. februar på kalenderen sin. Det var avgjort. Borge skulle ikke slippe unna.

Polakken fulgte nøye med på Borge. Han hadde lest flere bøker om anatomi som han hadde lånt i fengselsbiblioteket. Der lærte han seg hvordan han kunne drepe mest mulig effektivt.

Frode Sætran

Han stjal en smørkniv på kjøkkenet, men han tok det for gitt at fengselsbetjentene ville finne kniven om han gjemte den på cellen. Derfor bestemte han seg for å ta den dagen før drapet.

Han stjal åtte ark med sandpapir og satte seg ned for å slipe kniven natten før drapet, fremgår det av politiforklaringen.

Beregnet 5–10 sekunder

Lørdag 25. februar har den 56 år gamle polakken beskrevet slik:

Det var middagsservering i fellesområdet. Han skiftet til fengselsklær fordi han visste han ville bli tilsølt av mye blod.

Polakken åpnet celledøren sin forsiktig og så at Borge allerede hadde forsynt seg. Han satt ved bordet med ryggen mot kjøkkenet. Flere innsatte og ansatte satt like ved.

Situasjonen var akkurat som uken før. Polakken beregnet at han hadde fem-ti sekunder på seg til å drepe alle tre.

Han la fra seg tallerkenen og tok frem kniven han hadde skjult i tørkepapir. Han gikk rett frem til Borge og stakk kniven i nakken hans.

Han trakk for å få kniven ut, slik at han kunne angripe de andre to, men kniven satt fast. De to andre klarte å rømme. Den ene løp til cellen og den andre gjemte seg bak en betjent.

Polakken begynte å sparke Borge som lå blødende på gulvet foran ham mens han gjentok:

«Når du kommer til helvete, kan du si at det var jeg som sendte deg».

Påtalemyndigheten har tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å nedlegge påstand om 21 års forvaring. Statsadvokat Mari Gjersøe lest opp fra et av de senere avhørene der tiltalte spurt hva han tenker om at han risikrer forvaring. Han skal ha svart slik:

«Det har jeg ikke tenkt på en gang. Jeg kommer aldri ut av fengselet. Jeg er ferdig nå. Jeg føler at jeg har gjort en god jobb.»