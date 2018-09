I gatene og på kafeer rant tårene. Folk snakket med lave stemmer om ulykken. Hender strakte seg ut av bilvinduer og klemte rundt kjentfolk på fortauet.

– Dette er nok den verste enkeltulykken vi har opplevd siden krigen, sier ordfører i Kragerø, Jone Blikra (Ap), til NTB. Av de fem som omkom i ulykken på Rjukan søndag, kom fire fra byen.

De som omkom kjørte en åpen, amerikansk veteranbil fra 50-tallet. Bilen hadde ikke sikkerhetsbelter, noe som er lovlig for så gamle biler. Dette bekrefter Statens vegvesen overfor NRK.

Halv stang

Utenfor rådhuset vaiet flagget på halv stang, mens en stille strøm av folk kom for å undertegne kondolanseprotokollen som var lagt ut.

– Det er så forferdelig. Det er ingen som snakker om noe annet i dag, sier kunstmaler Thore Sveberg til NTB.

– Det er helt uvirkelig. Dette er mennesker som de fleste her hadde et forhold til, sier Blikra, som har bodd og jobbet i Kragerø som politimann i over 30 år før han ble ordfører i 2015. Han kjente flere av de omkomne godt.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Kulturpersonlighet

En av dem var bareieren Henning Aabøe Bentsen, med tilnavnet «Dose», som «alle» i Kragerø kjente. Dose drev pubene Stopp en halv og Jensemann i mange år, og var en av byens store kulturpersonligheter. I 2011 ble han tildelt kommunens kulturpris.

– Dose var en enorm personlighet og et kraftsentrum for ideer. Han fant på utrolig mye rart og var en viktig del av utelivstilbudet i Kragerø, sier Blikra.

Bentsen var også en veteranbilentusiast og eide den amerikanske veteranbilen, en Cadillac cabriolet fra 1959, som havnet i fjellveggen. Fredag feiret han sin 56-årsdag.

De andre omkomne er, Berit Bjørnsen (f. 1955), Anne Kristin Isaksen (f. 1959) og Jan Bjørndal (f. 1955), alle fra Kragerø, og Wenche Kise (f. 1968) fra Skien.

Meek, Tore / NTB scanpix

– Sørgeslør

Mandag samlet mange pårørende og venner av de omkomne seg på puben Stopp en halv. Ved trappa ned til utestedet hadde noen tent lys og lagt en bukett blomster med svart sørgebånd.

I Kragerø kirke var det satt fram lys og blomster og en egen kondolanseprotokoll. Hele mandag har folk kommet til kirken, sier prost i Bamble, Berit Heibø Modalsli, til NTB.

– Det ligger et sørgeslør over byen. Det er veldig mange som er berørt. De omkomne var folk med en stor kontaktflate. Det hele er utrolig trist, sier hun.

Kirken vil holde åpent så lenge det er behov for det, sier hun.

Nede ved havnebassenget, som Kragerø-folk kaller «Blindtarmen», kommer en snekke putrende og legger til kai. Men ellers er det svært stille i den vanligvis travle havna.

– Det er som i en begravelse, sier en som NTB snakker med.

Både et kriseteam og legevakten var satt i beredskap mandag.

Gransking

Statens havarikommisjon varsler at de trolig vil åpne full gransking av ulykken.

– Bakgrunnen er alvorlighetsgraden, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum til NTB.

Mandag ettermiddag skal Statens vegvesen etter planen komme med sin foreløpig rapport om ulykken.