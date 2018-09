Fire reddet fra forlist fraktebåt da «Knud» slo til - men ingen alvorlige personskader

Med dagslyset lørdag kom også resultatet av orkanens herjinger for en dag.

Knud hadde da delt seg i to lavtrykk, og det var den kraftigste delen som dro nordover mot Trøndelag og Helgeland.

Lørdag blåser det forsatt godt i Sør-Norge, men restene av lavtrykket var på formiddagen på vei til Lofoten.

Fire reddet fra forlist skip

Det største dramaet utspilte seg ved 05-tiden natt til lørdag.

Mannskapet på fire ble heist opp at et Sea King redningshelikopter etter at fraktebåten «Osfjord» grunnstøtte og tok inn vann utenfor Linesøya i Nord-Trøndelag.

Fraktebåten drev på land ved Linesøya utenfor Nord-Trøndelag etter at motoren stanset.

Mannskap på fire heist opp

Fraktebåten var på vei sørover fra Brønnøysund til Kristiansund da den skal ha fått motorstopp og drev mot land.

Første melding om grunnstøtingen kom klokken 05.10.

Redningsskøyten fra Fillan ankom, men på grunn av sterk vind fra vest var det ikke mulig for dem å gjøre noe. Evakueringen måtte derfor gjøres ved at mannskapet ble hentet med helikopter, og heist opp fra dekk.

Bedre enn fryktet - men likevel orkan

Ekstremværet Knud feide først innover Sørlandet, tok for seg sørvestlandet, og deretter med full styrke de fire fylkene Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold.

– Det virker som om folk har lyttet til varslene våre og tatt sine forholdsregler om å sikre verdier og holde seg innendørs, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

På Eigerøy i Rogaland blåste det orkan med en vindstyrke på 35 meter i sekundet, mens vindkastene kom opp i 43,1 meter i sekundet.

Stavanger lufthavn Sola målte 29,4 m/ sek, noe som er sterk storm og uvanlig sterk vind.

På Lindesnes fyr ble det målt 32,6 m/sek, noe som er på grensen til orkan, men vinden var så kraftig at måleutstyret deretter sluttet å virke.

På Tryvann ble det målet en middelvind på 17,7 m/sek, noe som er friskt til å være i Oslo.

Ingen alvorlige personskader

Farenivået ble i går hevet rødt nivå av Meteorologisk institutt, noe som er et varsel om at liv og store verdier kan stå på spill.

Det kan ha hatt noe for seg å advare, for hos alle politidistriktene NTB har vært i kontakt med gjennom natten, er inntrykket at folk har hatt stor respekt for stormen denne gangen.

I Lindesnes fikk en mann i 90-årene deler av en garasje over seg, men ellers er det ingen meldinger om alvorlige personskader så langt knyttet til Knuds herjinger.

60.000 fortsatt uten strøm

– Fra fredag klokken 12 til midnatt hadde vi fått inn mer enn 130 meldinger om ulike skader knyttet til uværet, men etter det har det ikke kommet inn så mange, kanskje ikke mer enn ti, anslår operasjonsleder Hans Waage ved Agder politidistrikt i 3-tida.

Lørdag er fortsatt 14.950 strømkunder på Agder som ennå ikke hadde fått tilbake strømmen.

– Skadene på strømnettet er store flere steder på Agder. Det er tidkrevende reparasjonsarbeider som må gjøres, svært mange steder i vanskelig fremkommelig terreng. Det vil derfor fortsatt kunne ta tid før kundene får strømmen tilbake, opplyser Agder Energi lørdag formiddag.

Kraftselskapet hadde lørdag ekstra mannskaper ute for å reparere skadene.

Ifølge Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er det i all hovedsak i Agder at folk mistet strømmen, men også i andre berørte områder har nettselskapene feilsøk og feilretting som første prioritet lørdag.

– NVE vil først etter rapport fra nettselskapene vite hvor mange som mistet strømmen på grunn av ekstremværet Knud, men det er minst 60.000 kunder, opplyser NVE.

I tillegg har vinteren kommet i høyfjellet.

– På fjellovergangene mellom Vest- og Østlandet er det mange steder snø og vanskelige kjøreforhold, sier Skålevik Valved.

