(Fædrelandsvennen): – Jeg sitter her med en død mottager som det står «ingen tilgang» på. Dette skjer ved lengre strømbrudd, og i en nødssituasjon kan dette bli veldig alvorlig. Jeg mener det er en skandale at nødnettet som ble etablert for fire år siden ikke fungerer som det skal, sier Per Olav Skutle, til fvn.no.

Varaordføreren i Lindesnes er også deltids brannmannskap. Da uværet Knud traff fredag opplevde han at nødnettet ikke virket.