To knivstukket på Slemmestad

Det melder Politiet i Sør-Øst på Twitter.

Nødetatene rykket ut kort tid etter klokken 15 til Fjellveien etter melding om knivstikking. Kort tid etter meldte politiet at to personer er skadet og at politiet søkte etter gjerningsmannen. Rundt 15 minutter senere kom en ny melding om at politiet nå har kontroll på gjerningsmannen, som også er skadet.

Omfanget av skadene er så langt ikke kjent, men politiet opplyser at én av de skadede er fraktet til Oslo universitetssykehus med luftambulanse. De to andre er henholdsvis fraktet til Drammen sykehus og legevakt.

