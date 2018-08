Israels ambassade ber Dagbladet beklage overfor alle jøder

Tegningen viser Netanyahu med en kropp som er formet som et hakekors. I tillegg retter han en knyttneve mot en druser, som er en minoritet i Israel.

Tegningens tema er en omstridt lov som Israel nylig har vedtatt. Mange mener den nye loven gjør ikke-jøder til annenrangs borgere. Flere minoriteter i Israel frykter at loven legaliserer diskriminering av blant annet druserne.

Nå krever Israels ambassade i Norge at Dagbladet fjerner tegningen, skriver Kampanje.

– Vi krever at Dagbladet fjerner den antisemittiske tegningen, og at avisen kommer med en offentlig beklagelse overfor Israel, overfor det jødiske folk i Norge og verden over, sier ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Oslo.

Dagbladet henviser til at tegningen, som er signert Finn Graff, er satirisk, og at satire har en friere rolle i norsk presse. Samtidig sier de at de ikke ville ha trukket sammenligninger mellom israelske politikere og nazisme i redaksjonelle tekster.

– Det ligger i satiretegningens natur at taket må være høyere. Satire er pr. definisjon bevisst overdrivelse. Denne tegningen beveger seg helt i grenseland, noe den erfarne Finn Graff er klar over, sier politisk redaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet.