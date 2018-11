Drapssiktet 16-åring vil forklare seg

Ifølge NRK vil den siktede gutten trolig bli avhørt i begynnelsen av neste uke. 16-åringen har hittil bare gitt en innledende fri forklaring til politiet, uten konfronterende spørsmål.

I begynnelsen av denne uken uttalte guttens tidligere forsvarer, advokat Lorentz Stavrum, at det var usikkert om klienten hans kunne avhøres med det første. Nå opplyser imidlertid guttens nye forsvarer, advokat Nora Hallén, at han er klar til å avgi forklaring.

– Min klient er villig til å forklare seg, sier hun til NRK.

Gutten er siktet for å ha drept en 16 år gammel jente i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland onsdag 31. oktober. I tilegg er han siktet for grov kroppsskade mot en voksen mann som ble påført kutt i beinet da han kom til åstedet.

Fredag 2. november ble 16-åringen varetektsfengslet i to uker med delvis isolasjon og brev- og besøksforbud.