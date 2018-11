Lastebil og tog har kollidert på Rørosbanen

Saken oppdateres

Innlandet politidistrikt ble varslet klokken 14.09.

Politiet bekrefter personskader på stedet. De jobber med å klarlegge omfang av ulykken.

Åge Lundeby, pressesjef i NSB, er selv om bord på toget. Han sier til VG at det det er noen personskader og tre knuste ruter i den fremste vognen.

– Noen personer har fått kuttskader. Politiet er på stedet, det er også brannvesen, og jeg har selv snakket med lokomotivfører, som har det bra, sier Lundeby til avisen.

Alle nødetater er på stedet.

Bane Nor melder at Rørosbanen er stengt for trafikk mellom Koppang og Atna som følge av hendelsen.