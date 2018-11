Hun skrev en siste hilsen til de yngste. Den rører tusenvis.

Vera Micaelsen døde av kreft sist søndag, 43 år gammel.

Siden den aller første utgaven av Aftenposten Junior, som kom for seks år siden, skrev hun for spalten «Spør oss».

I den nyeste Junior-utgaven, er innlegget «En siste hilsen fra Vera» på trykk. Noe av det siste hun gjorde var å skrive denne teksten.

Hennes siste hilsen

Dette er en tekst familien til Vera gjerne ville at Junior skulle publisere:

«Aller kjæreste Junior-lesere

Når dere leser dette, er jeg død. Dessverre har jeg levd med kreft i over fire år. Kreften jeg har, er av en type folk vanligvis ikke dør av i Norge, men jeg har vært veldig uheldig.

Uansett er jeg takknemlig for livet jeg har levd, og ikke er jeg spesielt redd for å dø heller.

Jeg prøver ofte å overbevise sørgende venner om at jeg er oppriktig takknemlig for å ha opplevd å bli alvorlig syk. For det har ikke bare vært fælt. Tvert imot er det en enorm gave å møte så mye varme, så mange klemmer, så mye sterk kjærlighet, og det er ikke alle som får en slik bekreftelse i sitt liv.

Det eneste som kunne topp det, bortsett fra å være frisk, selvfølgelig, er at alle dere skjønner hvor stor gave livet er, og at dere snur dere mot de dere har nær og sørger for at de forstår hvor mye de betyr for dere.

Livet er nemlig for kort til å bli sjenert av å si: Jeg elsker deg.

Klem fra Vera»

– Innlegget traff noe viktig

Torgeir Hjellnes reagerte med å dele Veras innlegg på sin Facebook-vegg.

Lørdag har mer enn 9000 mennesker delt innlegget hans.

– Vi lever som de fleste andre familier i en travel hverdag, men Junior forsøker jeg å lese sammen med guttene mine på 6 og 10 år. Teksten til Vera gjorde inntrykk på alle oss tre – og minnet oss på viktigheten av å huske på å se og ikke minst fortelle hverandre at vi setter pris på og er glade i hverandre i hverdagen, sier Hjellnes, som er klinisk sosionom Diakonhjemmet Høyskole.

– Det er Veras budskap jeg ønsket å dele, og jeg skjønner at innlegget traff noe viktig der ute.

Blant dem som har delt posten til Hjellnes, er kulturminister Trine Skei Grande:

«Med denne siste, personlige teksten skriver du også så godt om noe som er så vanskelig. Jeg håper vi sammen klarer å leve opp til innsatsen din for barn og unge», skriver hun.

– Skrev den siste kvelden

I Aftenposten Junior-spaten «Spør Vera», svarte Vera Micaelsen på spørsmål om alt fra forelskelse og bekymring for klima, til krangler med foreldre og lillebrødre.

– Hun var veldig opptatt av å holde spalten gående også i tunge perioder med sykdom. Hun hadde et stort hjerte, elsket spalten og leserne elsket den, sier tidligere Junior-redaktør Guri Leyell Skedsmo.

Dagens redaktør for Aftenposten Junior Mari Midtstigen omtaler også Micaelsen som en viktig bidragsyter fordi hun svarte på barns spørsmål på en klok og ærlig måte.

– Hun ønsket å skrive selv da hun var alvorlig syk og leverte spalter helt til hun sovnet inn. Denne siste hilsenen skrev hun den aller siste kvelden hun var bevisst. I samråd med familien valgte vi å trykke den, slik at barna fikk den siste hilsenen fra Vera, sier hun.

Etterlater seg ektemann og tre døtre

Foruten å jobbe som spaltist, var Micaelsen knyttet til NRK i tolv år, der hun blant annet ledet programmer som «Go' elg», «Jubalong», «Holger Nielsens Metode» og «VeraVera».

43-åringen jobbet også med en rekke prosjekter innen kanalens barne- og ungdomsseksjon, før hun debuterte som ungdomsforfatter med boken «Hyperpubertet» i 2013.

Vera Micaelsen ble bisatt fra Skedsmo kirke sist torsdag, og i minneprogrammet kom flere kjærlighetsbudskap skrevet av henne selv:

«Jeg håper at dere i egne liv velger å være rause og tålmodige med hverandre. At dere danser og synger og fyrer i peisen mer enn dere egentlig tør, at dere velger kjærligheten, og elsker hverandre med alle krefter. For livet er kort, men kjærligheten er stor hvis dere lar den få plass.»

Vera Micaelsen etterlater seg ektemannen Atle Knudsen og døtrene Selma (20), Ylva (19) og Milla (16)