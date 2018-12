Tre til sykehus etter boligbrann i Hedmark

Eneboligen i Dalsbygda, samt en garasje, er nedbrent, melder Innlandet politidistrikt på Twitter klokken 6.41 lørdag morgen.

– Brannen er smittet over til et næringsbygg. Brannvesenet jobber med slukningsarbeid nå, skriver de.

De melder også at de tre personene som var i huset da det begynte å brenne, er sendt til sykehuset på Tynset for behandling av røykskader.

– Brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Det er fare for spredning. Det vurderes fortløpende om folk i nabohusene og dyr i et fjøs skal evakueres, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB, like før kl. 5.30.

Det er flere boliger og driftsbygninger i nærheten av boligen som brenner.

Politiet fikk melding om brannen kl. 4.32.