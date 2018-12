Saken oppdateres.

Politiet varslet like over klokken 11 om at det hadde skjedd en «alvorlig straffbar hendelse» på en adresse i Moenskogen på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum.

De ville først ikke kommentere hva som hadde skjedd i boligstrøket med eneboliger, men like før klokken 12 ble det bekreftet at det dreier seg om en drapssak.

– Politiet og helsepersonell kom raskt frem til stedet og vi kan bekrefte at vi har funnet én person død. Vi jobber ut fra en teori om at dette kan være et drap og én person er pågrepet, sier innsatsleder Arve Hermansen til NRK.

Den siktede er en mann og ble pågrepet uten dramatikk, opplyser innsatslederen.

Har du tips til denne saken? Kontakt oss på tipstelefon 02286 eller på e-post 2286@aftenposten.no. Her kan du lese mer hvordan du kan varsle oss kryptert.

Kriminalteknikere undersøker nå stedet. Ifølge NRK snakker politiet også med naboer i området.

Politiet vil ikke bekrefte eller avkrefte om siktede eller avdøde er bosatt på adressen, skriver VG.

Politiet vil komme med mer informasjon kl. 14.