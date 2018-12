Den avdøde kvinnen er gift med den siktede mannen og de to har to barn sammen, opplyser politiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Politiet var raskt på stedet og fant en hardt skadet kvinne, som senere ble erklært død på stedet, sier politiadvokat Behreng Mirzaei.

Det var to barn i boligen da politiet kom til stedet fredag formiddag. De blir nå tatt hånd om av barnevernet.

Den siktede mannen har ikke blitt avhørt.

Siktet for uaktsomt drap på sønnen

Den siktede mannen er også tiltalt for uaktsomt drap på parets fire måneder gamle baby i februar 2017.

Tiltalen ble tatt ut av statsadvokat Andreas Schei 3. desember i år, men av hensyn til julehøytiden valgte forsvarsadvokat Reidar Steinsvik og politiet å avvente med å forkynne den for ham, skriver NRK.

– Jeg snakket med politiet og vi ble enige om å vente, så han slapp å få den beskjeden rett før jul. Tiltalen skulle forkynnes for ham etter nyttår, sier advokat Reidar Steinsvik til NRK.

Hans O. Torgersen

Ifølge tiltalen skal mannen ha forlatt sønnen i en badebalje med vann mens han selv gikk til et annet rom i boligen. Mens faren var borte skal sønnen ha havnet under vann og druknet.

Mannen ble først siktet for å ha forlatt barnet alene, men siktelsen ble senere utvidet til å gjelde uaktsomt drap.

Pågrepet uten dramatikk

Det var fredag formiddag politiet varslet om at det hadde skjedd en «alvorlig straffbar hendelse» på en adresse i Moenskogen på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum.

– Politiet og helsepersonell kom raskt frem til stedet og vi kan bekrefte at vi har funnet én person død. Vi jobber ut fra en teori om at dette kan være et drap og én person er pågrepet, sa innsatsleder Arve Hermansen til NRK.

Den siktede mannen ble pågrepet uten dramatikk.

Kriminalteknikere undersøker nå stedet og politiet har fredag snakket med naboer til boligen i Sarpsborg.

De ønsker foreløpig ikke å kommentere hvordan kvinnen døde.