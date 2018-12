Barnesyklene sto fortsatt utenfor den eldre eneboligen da politiets kriminalteknikere tok på seg sine hvite drakter og startet arbeidet med å sikre spor på åstedet ved 12-tiden fredag.

Politiet fikk en nødtelefon om drapet i utleieboligen på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg ved 10-tiden fredag formiddag. Flere ambulanser rykket ut sammen med politiet, som uten dramatikk pågrep mannen i begynnelsen av 30-årene.

– Politiet kom raskt til stedet og fant en kvinne som var hardt skadet. Hun ble senere erklært død på stedet. Siktede er gift med avdøde og de har to mindreårige barn sammen, sier politiadvokat Behreng Mirzaei.

Parets to barn var til stede i huset da politiet ankom huset. De ble fredag overlatt til barnevernet. Naboer har fortalt til Sarpsborg Arbeiderblad at de så en liten gutt med blod på seg, men det er uklart om barna har sett det som skjedde med moren.

Hans O. Torgersen

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Hermansen, opplyste til VG at det ikke var siktede selv som varslet om drapet.

Under en pressekonferanse på politihuset i Ski opplyste politiet at barna planlegges avhørt i tilrettelagte avhør lørdag.

Siktet for uaktsomt drap på sønnen

Den siktede mannen ble tidligere i desember tiltalt for uaktsomt drap på sin egen fire måneder gamle sønn i februar 2017, bekrefter politiet.

– Saken er pr. nå ikke berammet for hovedforhandling i retten, sier Mirzaei.

Tiltalen ble tatt ut 3. desember av statsadvokat Andreas Schei, men i samråd med mannens forsvarer avgjorde påtalemyndigheten at de skulle vente til over jul med å forkynne tiltalen mot mannen.

– Jeg snakket med politiet og vi ble enige om å vente, slik at han slapp å få den beskjeden rett før jul. Tiltalen skulle forkynnes for ham etter nyttår, sier forsvareren, advokat Reidar Steinsvik, til NRK.

Badebalje

Den fire måneder gamle gutten ble funnet død i en badebalje i Sarpsborg 16. februar 2017. Faren ble først siktet for å ha forlatt gutten i hjelpeløs tilstand, men politiets etterforskning førte til utvidelse av siktelsen og til slutt med tiltale om uaktsomt drap.

Mannen har nektet straffskyld i denne saken. Han satt varetektsfengslet i flere måneder etter dødsfallet, men ble til slutt løslatt av Borgarting lagmannsrett i fjor sommer mot daglig meldeplikt for politiet.

Han måtte imidlertid levere inn reisedokumentene sine til politiet, ettersom domstolen mente det var en reell fare for at mannen kunne prøve å forlate Norge før saken ble behandlet av retten.

Hverken mannen eller den drepte ektefellen er norske statsborgere. Kvinnen hadde midlertidig opphold i Norge.

Skal rives

– Jeg kjente dem ikke, de har bare bodd her et par måneder, forteller en av naboene i det vanligvis stille og rolige boligområdet på Borgenhaugen, øst for Sarpsborg sentrum, til Aftenposten.

Naboer forteller at den eldre og noe slitte, røde eneboligen sto tom lenge, før den ble leid ut i oktober. På samme tomt står et gammelt bolighus med knuste vinduer.

– En utbygger har kjøpt tomten og husene skal rives, forteller naboer til Aftenposten.