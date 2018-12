Venstre åpner for å liberalisere abortloven

Det sier stortingsrepresentant Guri Melby til Klassekampen.

Etter at KrF la frem sin strategi for de kommende regjeringsforhandlingene, ble det viktig for Venstre å tydeliggjøre sine, og et dokument ble utformet på landsstyremøtet i helgen.

– Abort, skeives rettigheter og rusreform er nevnt helt konkret. Dette er viktige venstresaker, og saker hvor Venstre og KrF er uenige om mye, sier Guri Melby til avisen.

At Venstre kan gå for liberalisering, kan by på problemer med KrF. Et eksempel er NIPT-testen, en blodprøve som kan avsløre kromosomavvik hos fostre. I samarbeidsavtalen fra forrige stortingsperiode, sikret KrF at NIPT-testen ikke skulle innføres som et tilbud. Mange krefter innad i Venstre er imidlertid for å tilby testen til gravide.

Melby sier at også grensen for selvbestemt abort og tidlig ultralyd var en del av diskusjonen, og Unge Venstre ønsker å utvide grensen for selvbestemmelse til uke 18.