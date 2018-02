Signalfeilen, som oppsto i 6.50-tiden, førte til både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. En halvtimes tid senere opplyste Bane Nor at signalfeilen var reparert, og at trafikken gikk som normalt igjen mellom Oslo S og Skøyen. De reisende må imidlertid fortsatt regne med enkelte forsinkelser og innstillinger fredag morgen.

Signalfeilen rammet både NSBs linjer og Flytoget.