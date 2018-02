Orkla solgte i fjor 26 millioner Grandiosa-pizzaer, skrev Aftenposten i forrige uke. Det tilsvarer fem grandiosapizzaer pr. nordmann, og utgjør «bare» halvparten av frossenpizzasalget i landet.

Podkasten Aftensmatens Joacim Lund og Carl Alfred Dahl kjøpte muligens to stykk tilsammen. Vi mistenker at noen kjøper veldig mange.

Hvorfor er det slik, når det påstås at man kan lage like billig hjemmelaget pizza, like raskt og mye bedre? Og stemmer egentlig den påstanden?

Vi tok med oss en frossen Grandiosa til 40 kroner og serverte den for Oslos pizzaprins Jan Vardøen for å få svar. Han sørget for at den ble stekt i en vedfyrt ovn på en av hans restauranter.

– Jeg må si, for å være helt ærlig, at den er ikke så verst, mener Vardøen.

Hør hele podkasten her:

Carl Alfred Dahl

Ingen skinke, men «pizzakjøtt» i Grandiosa

Siden Pizza Grandiosa ble lansert fra Stabburet i 1980, er det solgt mer enn 400 millioner utgaver.

Originalutgaven av pizzaen består i dag av en tykk, sprø bunn, paprika, Jarlsberg-ost og den noe kuriøse ingrediensen «pizzakjøtt».

Mer om det får du høre i sendingen.

Vi smakte også en restaurantpizza med tomater, ost og kokt skinke (fordi Vardøen, som mange andre, antok at det var skinke på Grandiosaen) for å sammenligne.

Aftenposten møtte Norges pizzamor i 2010. Les mer om kvinnen som utviklet de siste tiårenes største norske ferdigmatsuksess.

Carl Alfred Dahl

Tips som løfter en hjemmelaget pizza

Vardøen har i 14 år drevet en av byens mest populære pizzarestauranter, Villa Paradiso på Grünerløkka.

– En god pizza som er hjemmelaget, koster halvparten av en Grandiosa, sier Vardøen, og deler sine beste tips for å «heve» den hjemmelagde pizzaen til det ypperste.

I Aftensmaten Pizza Spesial kan du også høre ham snakke lidenskapelig om italiensk mat, og pizzaens historie og utvikling.

Han forteller også hva han mener er de vanligste tabbene nordmenn gjør i forsøket på å lage god, hjemmelaget pizza.

– Men det sies at pizza er som sex. Selv når det er dårlig, er det litt godt, sier Vardøen.

Les lederintervju med Jan Vardøen: – Jeg har ikke sans for folk som bare preiker

Vardøens frokostpizza

Restaurant-gründer Vardøen får mye av æren for 1990-tallets forvandling av Grünerløkka fra slitent nabolag til en yrende bydel full av barer og restauranter.

Det er blitt mange prosjekter siden den gang, og nå går han løs på Oslos vestkant, med to store prosjekter i Vika og på Frogner. I Vika bygger han et senter for film i forbindelse med Røverstaden, mens Frogner Kino skal settes tilbake i 1920-tallsstil.

Rolf Øhman

– Kan man ha hva som helst på pizza?

– Ja, men om det er godt, er noe annet. Vi kan snakke om ananas i lange baner. Men man skal ikke være snobb, sier Vardøen, og deler oppskriften på det han kaller «frokostpizza».

Oppskriften på denne, og resten av Vardøens tips, kan du høre i podkasten Aftensmaten Pizza Spesial: