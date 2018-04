Ungdommer slo politifolk i Oslo

Politiet fikk melding like før klokka 1 om at det sto ungdommer utenfor kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum, og at det virket som det brygget opp til slagsmål internt i gjengen, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet.

– Da vi kom dit med flere patruljer, var det flere som satte seg opp mot politiet og slo flere av våre mannskaper. Vi har kontroll på fire av dem, men en del andre har løpt fra stedet, sier Jøkling til NTB.

Ingen av politifolkene som ble slått, har blitt skadd. Operasjonslederen opplyser at totalt ti personer var involvert, og at de fleste er i 14-årsalderen.

– Hvis alle er 14, er det barnevernet som overtar oppfølging. Vi må se om det er noen som kan følges opp med anmeldelse på vanlig måte, sier Jøkling, som opplyser at politiet søker etter de seks andre involverte.