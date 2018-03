– Jeg har hele tiden visst at jeg er uskyldig, sier 42-åringen til Fædrelandsvennen.

Det er nå seks måneder siden kvinnen ble pågrepet og siktet for to drap. Politiet mener at det er grunn til å tro at hun med viten og vilje dopet ned sin far i 2002 og sin ekskjæreste i 2014, slik at de to mennene døde.