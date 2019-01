To fiskere med telelinse observert før Hagen ble kidnappet

Mannen kontaktet politiet allerede 10. januar, dagen etter det ble offentliggjort at Hagen er antatt bortført. Hun har vært savnet siden 31. oktober.

Til VG forteller tipseren at han nesten hver helg besøker bryggen med datteren, og at han aldri har sett noen fiske der før. Men det var ikke var det han reagerte mest på.

– De var bryske og avvisende mot andre, og de hadde med seg et stort kamera med stativ og lang telelinse, forteller han til avisa.

Bryggen ved Langvannet er kun 100 meter i luftlinje fra ekteparet Hagens bolig.

Tipseren vil ikke spekulere i hvilke datoer han så de to østeuropeiske mennene, men mener det var i september/oktober. Han beskriver dem som mellom 35 og 45 år gamle, robuste og ikledd mørke klær.

Et annet vitne forteller VG at han flere ganger i fjor høst så en sølvgrå bil med europeiske skilter ved en parkeringsplass ikke langt fra Hagens hus, og at han ikke har sett den siden hun ble savnet.

Politiet ønsker ikke å bekrefte tipsene overfor avisa.

Mandag morgen var det registrert 1.169 tips i arbeidet med å finne den savnede.