Torsdag kveld rykket politiet ut til en adresse i Kronstad-området, etter at en mann ble funnet død, melder Bergens Tidende.

Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt, men mistenker at mannen kan ha oppbevart giftstoffer i huset.

Derfor ble huset sperret av.

– Forholdsregler

Grunnen til politiets mistanke er at mannen tidligere har hatt befatning med kastorbønner, som er giftstoffet i ricin. Slik gift kan forårsake indre blødninger og ødelagte organer.

– Vi vet ikke om det kan være giftstoffer i huset nå, men vi har satt i gang en aksjon. Det er rett og slett bare tatt forholdsregler, sier operasjonsleder Frode Kolltveit til BT fredag morgen.

To personer, med tilknytning til huset, og politipatruljen som rykket ut til stedet ble sendt til Haukeland universitetssjukehus for å ta prøver.

– Så vidt jeg vet har ikke disse gitt noe utslag, sier Kolltveit.

Bombegruppen på plass

Politiet har bedt om bistand fra en bombegruppe i Oslo, etter å ha sendt dem bilder av huset og den avdøde mannen.

I en pressemelding skriver politiet at det var vanskelig for bombegruppen å vurdere situasjonen ut ifra bilder, og har besluttet å sende tjenestepersoner til Bergen.

Fredag kveld var bombegruppen på plass i Bergen.

– De er akkurat ferdig med et infomøte på politihuset, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord klokken 18.30.

Geir Martin Strande

Naboer reagerte

– Da gaten torsdag kveld plutselig ble full av politi, brannfolk og personer utstyrt med blå beskyttelsesdresser, begynte nok noen av oss å bli bekymret, men vi fikk beskjed om at det ikke var noen grunn til engstelse, sier Ronan Abiven, som er en av de nærmeste naboene til huset der den døde mannen ble funnet.

Fra stuen sin ser han over til kjellerleiligheten som politiet har sperret av.

Geir Martin Strande

– Vi tenkte med en gang at det her kunne være snakk om kjemikalier ettersom det også dukket opp en containerbil som åpenbart var hentet inn for å bistå politiet, sier franskmannen.

Han skjønner at politiet ikke ønsket mer oppstuss om hendelsen enn de gjorde, men kunne gjerne ha tenkt seg at det ble orientert om hva som faktisk hadde skjedd.

Beredskapssituasjon på Haukeland

Torsdag ettermiddag iverksatte Haukeland universitetssjukehus en såkalt beredskapssituasjon som følge av hendelsen.

– Vi tok imot fire personer etter funn av en død person på Kronstad. Grunnen var at situasjonen rundt dødsfallet var uavklart, sier Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør ved Haukeland sykehus.

Tor Høvik

Gjesdal sier det var uavklart om de fire personene hadde blitt utsatt for et stoff med ukjent virkning.

– Da følger vi vanlige rutiner og iverksatte en beredskapssituasjon. Det viste seg at ingen personer ble påført skader.