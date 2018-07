– Jeg er sikker på at vi skal få ham ut av fengselet i dag, sa advokat Imran Bamta til Aftenposten mandag morgen.

Han er forsvarer for TV 2-journalist Kadafi Zaman som fredag ettermiddag ble pågrepet i Gujrat i Pakistan da han skulle dekke en demonstrasjon med tilhengere av Pakistans tidligere statsminister Nawaz Sharif.

Innvilget kausjon

Mandag formiddag ble Zaman fremstilt overfor en dommer i Kharian, en liten by i Gujrat. Politiet ønsket å forlenge varetekten med åtte dager. Politiet ville holde Zaman fengslet på politistasjonen, men retten ville ikke gå med på det.

Dommer Shamaila Sheikh innvilget rett etter klokken 10 (norsk tid) Zamans søknad om kausjon. Det betyr at han blir løslatt i løpet av formiddagen. Det bekrefter Zamans advokat Imran Bamta.

Beløpet for kausjonen er satt til 100.000 rupier. Det tilsvarer cirka 7000 kroner. Nå som dommeren har sagt ja til kausjonen, er det bare litt papirarbeid igjen før Zaman blir fri mann igjen. Han må blant annet garantere for at han kan betale 100.000 rupier.

Det betyr ikke at anklagene mot Zaman er frafalt. For politiet i Pakistan er han fremdeles mistenkt for forholdene han ble pågrepet for.

– Fabrikkert anmeldelse

I et kort intervju med Aftenpostens reporter rett etter avgjørelsen om løslatelsen er Zaman svært kritisk til politiets fremgangsmåte. Han sier at situasjonen er kritisk for pressen og flere politikere i forkant av valget 25. juli.

– Det er valg 25. juli som er manipulert. Det er egentlig ganske sykt hvordan man holder på med å kneble den frie pressen. Hvordan man angriper pressen. Hvordan man trakasserer og pågriper politikere for å få et ønsket politisk resultat, sier Zaman.

Han sier også at han har blåmerker på hele kroppen.

Zaman roste for øvrig det pakistanske rettssystemet.

– Selv om pakistansk politi ikke fungerer, så fungerer rettsapparatet. Her er det fabrikkert en masse-anmeldelse mot 40 personer der det blir påstått at man har stjålet mobiltelefoner og angrepet politiet. Og så kommer man til retten der dommeren ser at dette bare er løgn og tull, og man blir da løslatt.

Ankom i håndjern

Zaman ankom retten i håndjern sammen med politikeren Shabbir Ahmad Kotla i Pakistan Muslim League (N). Kotla var en av frontfigurene i demonstrasjonen Zaman fulgte og ble pågrepet sammen med Zaman. Han er også en nær slektning av Zaman.

Utenfor rettslokalene holdt han frem sitt norske og sitt internasjonale pressekort.

Zaman har siden fredag sittet i politiets varetekt sammen med noen av demonstrantene. Lørdag ble han fremstilt for retten i Gujrat og varetektsfengslet frem til mandag.

Fengslingsmøtet har startet.

Arshad Virk

UD har besøkt Zaman i fengslet

Før mandagens rettsmøte har en representant for utenrikstjenesten besøkt Zaman i fengselet. Den norske ambassaden i Islamabad er i kontakt med Zaman, hans familie og arbeidsgiver og gir konsulære bistand, opplyser Utenriksdepartementet (UD).

– Vi er i kontakt med pakistanske myndigheter på ulike nivåer, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Siri R. Svendsen i en e-post til Aftenposten.

Den norske ambassaden i Islamabad er i kontakt med Zaman, hans familie og arbeidsgiver og gir konsulære bistand, opplyser Utenriksdepartementet (UD).

– Vi er i kontakt med pakistanske myndigheter på ulike nivåer, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Siri R. Svendsen i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten følger saken.