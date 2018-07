669 offshorearbeidere i streik – Knarr-feltet stengt

Partene – Safe og Rederiforbundet – hadde frist til midnatt mandag med å komme fram til en løsning, men ble ikke enige. Klokka 23.45 var bruddet et faktum, melder Safe.

– Man er nå i gang med sikring av operasjoner og nedleggelse av arbeidet, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst til nettstedet Sysla.

117 på én rigg

I første omgang tas 669 arbeidere på ni installasjoner ut i streik, ifølge meldingen om plassfratredelse. Hardest rammes riggen Transocean Spitsbergen, der 117 medlemmer er tatt ut i streik.

Ved Petrojarl Knarr streiker 106 medlemmer, noe som ifølge Hegnar.no gjør at Shell har stengt Knarr-feltet. Det opplyser talsperson Kitty Eide til Bloomberg News.

Samtidig varsler Safe at ytterligere 901 medlemmer kan tas ut ved midnatt søndag om det ikke er blitt enighet.

Krangler om gavepensjon

Stridens kjerne er at Safe mener Rederiforbundet vil svekke en gavepensjonsordning riggarbeiderne har i dag.

– Vi kunne ikke imøtekomme Safes krav til meklingen. Kravene, når man sammenligner dem med reguleringer for andre yrkesgrupper i næringen og samfunnet for øvrig, er fullstendig urimelige. Safe-ledelsens håndtering av forhandlingen fremstår direkte uansvarlig, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet, administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge.

Han understreker at konsekvensen av at mekling ikke førte fram, er at næringen sendes ut i en ødeleggende konflikt til enorm skade for renommé, økonomi og arbeidsplasser.