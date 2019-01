De som angivelig skal ha bortført Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem på Fjellhamar 31. oktober, skal ha krevd løsepenger tilsvarende 88 millioner norske kroner utbetalt i kryptovalutaen monero.

Den siste uken har kursen på monero falt rundt 20 prosent:

Onsdag 9. januar, den dagen forsvinningssaken ble kjent for offentligheten, var kursen på det høyeste oppe i 54,55 amerikanske dollar.

Tirsdag 14. januar var kursen nede i 42,85 dollar – en nedgang på 22 prosent.

Det har vært en generell nedgang i kryptovalutakursene i perioden, men monero ser ut til å ha vært rammet ekstra hardt.

Totalverdien av alle monero i verden ble redusert fra 7,5 milliarder norske kroner den 9. januar til 6,1 milliarder kroner 13. januar.

I slutten av oktober, da løsepengekravet ble fremsatt, var én monero verdt 103 dollar.

Monero-ledelsen: – Svært vanskelig å skaffe så mye monero

Ledelsen i Monero, selskapet bak kryptovalutaen med samme navn, kommenterer ikke kursfallet spesielt, men sier de er godt kjent med forsvinningssaken i Norge.

– Vi kjenner til saken, men ønsker ikke å kommentere den, i og med at den fortsatt er under etterforskning av norsk politi, opplyser talsperson og utvikler i Monero, Francesco Cabañas, til Aftenposten.

Cabañas bekrefter at løsepengekravet de angivelige kidnapperne skal ha fremmet vil være svært vanskelig å skaffe til veie eller å løse inn i vanlige penger.

I dag sirkulerer det nesten 17 millioner monero – tallet øker stadig fordi det utvinnes nye. Løsepengekravet utgjør nå 0,6 prosent av det totale antallet monero.

– Jeg tviler sterkt på at det er mulig. Å kjøpe inn nærmere én prosent av en valuta på kort tid, vil være svært vanskelig. Det samme ville gjelde alle former for verdier, i hvert fall uten å gå på et signifikant tap. Det at denne saken har fått så stor internasjonal oppmerksomhet, gjør det ikke enklere, påpeker Cabañas.

– De få meglerhusene som kan forhandle så store mengder monero, har svært strenge regler for sine transaksjoner. Når politiet i Norge har frarådet å betale løsepengene, er det desto mindre sannsynlig at børsene vil være villig til å utføre transaksjonene, sier han.

Den samme innstillingen kommer frem i flere av kryptovaluta-forumene Aftenposten følger. Mange uttrykker at tilliten til monero er svekket etter at Lørenskog-saken ble kjent i forrige uke. Kryptovalutablogger skriver om hvordan saken skader moneros omdømme.

Fakta: Slik skjules transaksjoner med monero En transaksjon mellom to bitcoin-kontoer er synlig i blokkjeden til evig tid. Kryptovalutaen monero tar derimot i bruk flere teknikker for å skjule hvem transaksjonene går mellom: Monero bruker kodede adresser for å skjule hvilke kontoer som overfører penger til hverandre. Betalinger deles også opp i mindre overføringer for å skjule spor, og de blandes med hverandre for ytterligere hemmelighold. I praksis ser kun avsender og mottager hvilke kontoer betalingene egentlig går mellom.

Jan Tomas Espedal

Vidar Ruud / NTB scanpix

Forsker: Monero er nå den mest brukte kryptovalutaen blant kriminelle

En fersk forskningsrapport fra Universitetet i Madrid anslår at monero er den mest populære kryptovalutaen blant cyberkriminelle for tiden. Fra 2017 har denne valutaen overtatt «tronen» fra andre valutaer, som bitcoin.

Forskerne har studert forum og transaksjoner på det mørke nettet og anslår at kriminelle i fjor kjøpte monero tilsvarende 57 millioner amerikanske dollar. Det utgjør 4,3 prosent av all monero som er i omløp.

Informatikkprofessor Guillermo Suarez de Tangil, en av dem som står bak rapporten, har ikke hørt om noen andre saker der kidnappere har krevd løsepenger utbetalt i monero, men påpeker at vi ikke har full oversikt over det.

– Selv om blokkjeder er offentlige, er hovedpoenget at moneros anonymiserte krypteringer holder transaksjoner skjult. Derfor vil vi ikke vite fullt ut om det har vært tilsvarende betalinger eller transaksjoner tidligere.

Monero-talsmann Francesco Cabañas avviser koblingen mellom kriminelle miljøer og monero. Han hevder at det aller meste av kriminaliteten på det mørke nettet skjer via stjålet identitet og falske kredittkort.

– For å motarbeide kriminalitet, er det viktig ikke bare å behandle symptomene. Monero bidrar til å redusere kriminaliteten, ikke øke den, skriver Cabañas i en e-post til Aftenposten.