NRK: Takarbeidere kalt inn til avhør i forsvinningssak

Arbeiderne sluttførte arbeidet 25. oktober, altså få dager før Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant, skriver NRK, som melder at ansatte ble kalt inn til avhør allerede den første uken i november. Hagen forsvant 31. oktober.

I den samme perioden som arbeidet pågikk, mistenker politiet at Anne-Elisabeth Hagen, ekteparets bolig og arbeidsstedet til Tom Hagen kan ha blitt holdt under oppsyn. Derfor er politiet interessert i om arbeiderne kan ha sett noe.

– Vi vet at det har vært utført arbeid på adressen. Vi er kjent med det, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Drev vedlikehold

Aftenposten kjenner til at arbeiderne fra firmaet drev vedlikehold på både taket og fasaden på ekteparets hus i Lørenskog kommune, fra sensommeren og utover høsten.

Aftenposten besøkte fredag firmaet som drev vedlikeholdsarbeid på huset i fjor høst, men hverken daglig leder eller ansatte ville kommentere saken. De avviste også å svare på spørsmål om hvorvidt de hadde vært til avhør. Heller ikke Brøske ønsker å svare på spørsmål om dette.

Satte opp stillaser og stige

Flere kilder fra nærmiljøet opplyser at det foregikk omfattende vedlikeholdsarbeider både på fasaden og inni boligen til Hagen-ekteparet i tiden forut for forsvinningen.

19. november i fjor var det satt opp stillaser rundt bygget, og det sto en lang stige fra bakken og opp til en balkong i 2. etasje på den siden som vender ut mot det lille vannet like nedenfor. Naboer opplyser at disse er blitt brukt av et vedlikeholdsfirma som blant annet renset taket og fasaden på bygget.

Det er uvisst om gjerningsmennene har brukt stillasene eller stigen for å komme seg inn i huset.

Jobbet inne i huset 14 dager før

En håndverker som bor i nabolaget, og som har kjent familien gjennom hele oppveksten, bekrefter at han utførte vedlikehold i boligen 14 dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Dette ble gjort etter bestilling fra 68-åringen selv.

Heller ikke han så noe mistenkelig før naboen forsvant. Vedkommende har blitt innkalt til avhør hos politiet.