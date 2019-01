Tusenvis samlet til ulvemarkeringer i flere byer

Ulvemarkeringene startet klokken 13 og skjer utenfor Stortinget, samt i Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Det holdes appeller fra fagfolk, sentrale politikere, folk fra ulvesonen og organisasjoner som WWF, Naturvernforbundet og Greenpeace.

Utenfor Stortinget hadde de frammøtte en rekke bannere og plakater med påskriften «La dem leve», «Stopp utryddingspolitikken», «En del av Norge» og «Livet er for alle». Det var dessuten plassert ut en rekke pappfigurer av ulver.

Heiko Junge / NTB scanpix

Det er organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter som arrangerer ulvemarkeringene. I forkant hadde 2.700 personer meldt på arrangementets Facebook-side at de ville delta, mens 8.500 personer meldte at de var interessert.

Tidligere i uken demonstrerte flere tusen ulvemotstandere fra hele landet foran Stortinget, og lørdag er det altså de som står på den andre siden av den betente konflikten som markerer seg.

– Truede dyr trenger bedre vern over hele verden. Norge er nå et dårlig eksempel for andre land, sier leder Siri Martinsen i NOAH.